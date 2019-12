Schimmel soll Familie krank gemacht haben

Rastatt - Eigentlich wollen Mieter und Vermieter ja dasselbe: Das Mietverhältnis so schnell wie möglich beenden. Trotzdem kam es gestern vor dem Amtsgericht Rastatt zu keiner Einigung. Im Raum steht der Vorwurf, versteckter Schimmel in der Wohnung habe eine Familie krank gemacht. Die Gegenseite wartet auf rückständige Miete und Nebenkosten von etlichen Tausend Euro. Das Geld würde Vermieteranwalt Heinz-Uwe Korell in den Wind schreiben, wenn die Familie binnen drei Monaten auszieht. Deren Rechtsvertreter Klaus Harsch will indes nicht auf mögliche Schmerzensgeldansprüche verzichten.



Amtsgerichtsdirektor Klaus Felder gab sich gestern redlich Mühe, für die streitenden Parteien einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und am Ende schien der Vergleich auch in greifbarer Nähe. Doch es geht in dieser Sache nicht nur um ein hübsches Sümmchen Geld.

Die Wohnung befindet sich in der Kehler Straße in Rastatt. Das Haus ist über 100 Jahre alt. Wie in vielen Altbauten gibt es in der Wohnung noch Doppelfenster mit Holzrahmen. Allerdings erweisen sie sich beim BT-Besuch als verwittert, Feuchtigkeit schlägt sich am Glas nieder, das Holz ist aufgeweicht, die Farbe blättert, der Fensterkitt bröselt. Max Kreuzer zeigt auf schwarze Stellen auf den Innenseiten der Rahmen: "Da sitzt der Schimmel."

Das Mietverhältnis begann am 1. April 2019. Schon wenige Wochen nach dem Einzug sei es mit Atembeschwerden losgegangen, klagt der zweifache Vater. Das Paar macht sich nicht nur ernste Sorgen um die eigene Gesundheit und das seiner beiden Mädchen (4 und 8), sondern auch um werdendes Leben. Denn Kreuzers Lebensgefährtin Helene Adler ist schwanger. Das Baby soll im Januar auf die Welt kommen.

Die ärztlichen Atteste nennen Schimmelbelastung als wahrscheinliche Ursache der asthmatischen Beschwerden und raten der Familie dringend zum Umzug. Die Mutter trägt mittlerweile sogar ein Sauerstoffgerät und nimmt Medikamente. Die Angst vor einer Schädigung des Babys ist groß. Auch ein Bausachverständiger, dem die Familie die Wohnung zeigte, habe sie aufgrund des Schimmels als nicht bewohnbar bezeichnet.

Neue Wohnung dringend gesucht

Doch Wohnraum für eine bald fünfköpfige Familie mit Katze ist nicht leicht zu finden. Die Eltern bemühen sich, haben sich hilfesuchend an die Stadt gewandt - bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Das Problem aus Sicht ihres Anwalts: "Die Stadt Rastatt hält Wohnungen zurück, und wir wissen ja alle für wen." Seine Mandanten seien "Wohnungsflüchtlinge". Das könne die Presse gerne schreiben.

Aus Eigentümersicht stellt sich die Sache ganz anders dar. Der Vermieter der Wohnung lebt in Nordrhein-Westfalen. Er vertritt eine Erbengemeinschaft, der das Rastatter Anwesen gehört, über deren genaue Zusammensetzung sich das Gericht aber noch Klarheit verschaffen möchte. Bei der Güteverhandlung gestern ließ er hauptsächlich seinen Anwalt sprechen. Gegenüber der Zeitung will er sich zur Sache nicht äußern. Den Schimmelbefall bestreitet er. Zum Zeitpunkt der Vermietung habe es jedenfalls keinen Schimmel gegeben. Ein Übergabeprotokoll, in dem der Zustand Raum für Raum erfasst wurde, liege zwar nicht vor, aber eine Foto-CD. Außerdem ein Beiblatt zum Mietvertrag mit dem Hinweis, dass die Wohnung unrenoviert übergeben werde. Angesichts der Eigenleistungen des Mieters verzichteten die Eigentümer auf den Mietzins für April. Die Miete für Mai wurde noch bezahlt, seitdem wächst die geschuldete Summe jeden Monat. Der gestrige Gerichtstermin beruhte auf der Räumungsklage der Vermieterseite. Die Mieter haben ihren Streitgegner ihrerseits wegen Körperverletzung angezeigt.

Amtsgerichtsdirektor Felder schlug gestern folgenden Kompromiss vor: Die Mieter müssen die Wohnung zwar räumen - dann hätten sie eventuell auch bessere Chancen auf eine Unterkunft von der Stadt. Der Vermieter gewährt aber noch drei Monate Zeit bis zum Auszug und erlässt alle Mietschulden: Bis Ende März dann rund 10 000 Euro. Die Familie verzichtet im Gegenzug auf etwaige Schadenersatzansprüche. "Das kann ich auf keinen Fall machen", sagte Harsch mit Blick auf seine Mandantin und ihr werdendes Kind. "Dann müssen wir die Sache ausfechten", so sein Kollege Korell. Eine mündliche Verhandlung soll im neuen Jahr stattfinden.