Symptome riesiger Vorfreude

Ötigheim - An einem regnerischen Winterabend betrete ich das Tellplatz-Casino und sehe dort lauter strahlende Gesichter. Es begrüßt mich eine dezent aufgekratzte Stimmung. Alle im Saal grinsen beseelt von Ohr zu Ohr. Ganz schlimme Symptome von riesiger Vorfreude!



Ich spüre den gemeinschaftlichen Pulsschlag für eine große Sache. Als VSÖ-Neuling berührt mich dieses Ambiente sehr. Rund 95 Menschen im Raum brennen mit Herz und Seele für das Ziel, ab dem 20. Juni die Jubiläumsausgabe von "Wilhelm Tell" auf Deutschlands größter Freilichtbühne aufzuführen. Die expressive Ausstrahlung der versammelten Akteure ist sehr ansteckend. Anfang November ging die Arbeit für Chor und Orchester los. Nun erläutert Regisseur Frank Strobel den 44 doppelt besetzten Sprechrollen seine Pläne für das "emotional anrührende" Freiheitsdrama.

Eine Sprechrolle habe ich nicht, aber das Reinschnuppern in die Welt der textlich gut geforderten Spieler kann nicht schaden. Strobel sieht den Almabtrieb in der ersten Szene als "heiliges, zentrales Fest", Bewegung bringt er in die Massenszenen, am Ende gibt es "Harmonie pur". Etwa 90 Probetage sind angesetzt. Anfangs arbeiten unterschiedliche Gruppen parallel und unabhängig voneinander. Mit einem Stundenplan taktet Rudi Wild die organisatorischen Einzelschritte durch. Strobel verspricht uns eine "anstrengende, aber auch fröhliche Zeit". Der 70-jährige Regisseur lebt in Rostock, wo er bis vor fünf Jahren als Professor für Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater dozierte. Zunächst finden die Proben im Telldorf in wohldosierten Wochenblöcken statt. Erst nach Ostern geht richtig die Post ab. Regieassistentin Farida Shehada interessiert sich für Abwesenheitszeiten der Akteure zur Feinabstimmung der Proben. Strobel eröffnet uns, er habe große Achtung vor der badischen Jubiläumsinszenierung. Das macht ihn sehr sympathisch. Ein gestandener Theatermann hat Mores vor dem Ötigheimer "Tell", der zum 24. Mal eine Freilichtsaison erlebt.

Wie beim Auftakt vor 110 Jahren schauen bedeutende Promis zu. Erzbischof Stephan Burger und Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben sich angekündigt. Welche großen Schatten das Stück vorauswirft, wird mir im Telefonat mit einem BT-Leser aus Muggensturm klar. In den 1950er Jahren wanderte dieser als junger Bub zu Fuß zur Naturbühne, um den Meisterschützen mit der Armbrust zu bewundern. "Nach Ötigheim zum ,Tell' pilgerten die Zuschauer scharenweise", erinnert er sich. Für den Sommer 2020 geht Strobel das Drama an mit "Respekt vor den Fantasien der Zuschauer". Mit "Freundlichkeit und Geduld" will er mit den Darstellern arbeiten, ein gewisses Potenzial fördern und erreichen sowie die Spielfreude nutzen.

Auch Kostümbildner Karel Spanhak ist an dem Abend dabei und präsentiert seine Figurinen. Einen "Leckerbissen" nennt er die Ausstattung des "Tell", versichert aber: "Jeder soll sich in seinem Kostüm vor allem wohlfühlen." Das hört sich gut an. Mit einem zufriedenen Bauchgefühl freue ich mich über meinen geglückten Einstieg bei den VSÖ. Das große Flattern, ob das Ganze für mich passt, ist weg. Weiter geht's im Februar, wenn Frank Strobel die Statisterie versammelt und uns Einzelheiten zu unseren Aufgaben eröffnet.