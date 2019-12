Erfolgsmannschaft von 1969 erinnert sich

Die damaligen Spieler Siegbert und Rolf Ganz hatten eingeladen, alle waren gekommen und hatten viele Bilder sowie Zeitungsartikel von damals mit dabei, teilt der Verein mit.

Die Schlagzeile in der Tageszeitung vom Mai 1969 lautete: "Absoluter Höhepunkt in Bietigheims Vereinsgeschichte, SV Germania erstmals in der höchsten Amateurklasse". Dieser Aufstieg gelang im Jahr des 50. Vereinsbestehens. Als Zitat: "Zweitamateurliga-Rekordhalter" sprach man noch vom Überraschungsherbstmeister ohne Niederlage in der Vorrunde. Die Presse ebenso im Mai 1969: "Wenn man seit dem 6. Spieltag die Tabellenführung nicht mehr abgegeben hat, so spricht das für die Mannschaft, die ein Durchschnittsalter von 23 Jahren aufweist." Mit einem guten Spielerstamm hatte Trainer Karl Biedenbach einen guten Abwehrblock geschaffen mit zeitweise verteidigenden Stürmern und stürmenden Verteidigern.

Bis zum Meistertitel gab es nur zwei Niederlagen. Viele "englische" Siege, eine gute Kameradschaft innerhalb der Mannschaft, eine tatkräftige Vereinsführung und ein erfahrener Trainer waren die Voraussetzungen für den Erfolg. Dennoch war die Meisterschaft eine Überraschung. Zwar deutete sich in der südbadischen Pokalrunde 1968 das Potenzial der Mannschaft an, als man durch einen Sieg beim Spitzenclub und Erstamateurligisten FV Emmendingen bis ins Halbfinale vordrang. Aber Meisterschaft und Aufstieg standen eher außerhalb der Reichweite, heißt es im Vereinsbericht.

Die erfahrenen und älteren Spieler wie Torwart Leo Bertsch, Spielführer und Libero Günter Armbruster, Vorstopper Horst Dürrschnabel und Linksaußen "Küpperle" Franz Kühn bildeten das Gerüst. "Mittelfeld-Motor" Jörg Schmiglewsky und die Stürmer Harald Sczech und Hermann Rapp schossen die entscheidenden Tore. Weitere Stammspieler waren Erich Schmitt und Arnold Kukla in der Verteidigung, Rolf und Siegbert Ganz im Mittelfeld sowie Josef Becker und Jugendspieler Karl Hettel im Sturm. Zur Mannschaft gehörten ebenso Gerhard Buchmüller, Harald Ernst, Herbert Schneider, Walter Kühn, Helmut Ganz, Manfred Jung und Lothar Ziminski. Insgesamt kamen über 20 Spieler zum Einsatz, was für einen erfolgreichen Kader sorgte. Vorsitzender beim SV Germania war damals Herbert Schmitt. Erfreulich waren die Zuschauerzahlen. Bei den Lokalderbys gegen Ötigheim und Durmersheim kamen bis zu 2 000 Zuschauer. Zahlen, die heute nicht mehr vorstellbar sind. Alle Heimspiele waren sehr gut besucht. Beim geselligen Abend schwelgten die "alten Herren" in Erinnerungen an die Jugendzeit.

Für den SV Germania geht nun auch das ereignisreiche Jubiläumsjahr zu Ende. Mit einem Winterzauber am Samstag, 28. Dezember, ab 16 Uhr vor dem Clubhaus beschließen die Fußballer des SV Germania Bietigheim die Feierlichkeiten bei Stockbrot am Lagerfeuer, einem Glas Winzerglühwein oder Blutorangen-Punsch. Ab 20 Uhr steigt dann die Abschlussparty mit DJ Stereo.