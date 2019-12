Lärmaktionsplan soll Kieslaster ausbremsen Steinmauern (HH) - Wenigstens in den Nachtstunden wollte die Gemeinde die Anwohner der Steinmauerner Rheinstraße von lärmenden Lastern verschonen, die sich in aller Frühe zum Kieswerk am Goldkanal aufmachen. Jedenfalls wurde bei einer Verkehrsschau mit der Straßenverkehrsbehörde, dem Landratsamt und der Polizeidirektion der Wunsch nach einem Nachtfahrverbot für Lkw vorgetragen. Am Dienstag wurde der Gemeinderat über den Ausgang informiert: Nicht nur im Hinblick auf die Rheinstraße fiel der "Ergebnisbericht" aus kommunaler Sicht enttäuschend aus.

Nach Einschätzung der Verkehrsbehörde wäre "die Einschränkung für den Kieswerkbetreiber unverhältnismäßig", lautete die Mitteilung. Daniel Geiser (WGS) missfiel schon die "Tonalität" der Verlautbarung. "Unverhältnismäßig" sei doch wohl die Lärmbelästigung, der die Anwohner ausgesetzt seien, meinte er. Er wisse um die Bedeutung des Unternehmens für die Gemeinde, stellte Geiser klar. Aber es sei untragbar, die Bevölkerung nachts um 3 oder 4 Uhr dem Krach auszusetzen. Es störe massiv, nannte An-dreas Härtel (CDU) dieselben Uhrzeiten. Die Nachtruhe müsse eingehalten werden, sah er einen unzulässigen Verstoß. Irgendwas stimme nicht, wenn lange vor Beginn der Ladezeiten im Kieswerk 30, 40 Lastwagen durch den Ort schepperten. Martin Fettig (BV) hatte als Teilnehmer der Verkehrsschau eine gewisse Ohnmacht gegenüber den Behörden gespürt. Deren Vertreter hätten zum Beispiel zur Forderung nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Viehtriebweg, der zum Goldkanal führt, verkündet, dass 70 Stundenkilometer anstelle der gewünschten 50 als Limit angemessen sei. Matthias Götz (CDU) fand ebenfalls, im Sinne der Gemeinde sei die Besprechung wenig zielführend gewesen. Er regte die Suche nach einem "pfiffigen Verkehrsplaner" an, um sich besser zu wappnen. Bürgermeister Siegfried Schaaf bestätigte, dass die Festlegungen der Verkehrsschau bindend seien. Die Gemeinde werde ihre Anliegen trotzdem immer wieder vortragen. So geschehen etwa mit dem Verlangen nach durchgehend Tempo 30 auf der Elchesheimer Straße und der Hauptstraße. Mit der erneuten Zurückweisung werde man sich nicht zufriedengeben, zeigte sich Schaaf entschlossen, einen Lärmaktionsplan für den Ort zu initiieren. Dieses Instrument gibt einem aktuellen Urteil zufolge Kommunen in bestimmten Fällen das Recht, sich mit eigenen Anordnungen über Behörden hinwegzusetzen. Zum Problem mit den Kieslastern teilte Schaaf mit, dass die Gemeinde das Verkehrsaufkommen mit einem Zählgerät erfassen werde, um auf der Grundlage von Daten nachdrücklicher argumentieren zu können. Unter den weiteren Punkten der Verkehrsschau war auch die Anbindung des Radwegs neben der L 78a am Ortsausgang Richtung Elchesheim-Illingen. In diesem Fall sei von den Behörden ein Umbau des Bereichs angeregt, um die Ein- und Ausfahrt für Radler zu erleichtern und eine Förderung durch das Land in Aussicht gestellt worden.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben