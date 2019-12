"Mama, im Garten ist eine Tanne umgefallen"

Die 41-jährigewar auf dem Weg zum Weihnachtsessen von Bischweier nach Kuppenheim. Wenige Sekunden, nachdem sie den Bahnübergang überquert hatte, krachte die Schranke hinter ihr herunter. "Wir haben erst mal angehalten vor Schock. Während wir am Straßenrand standen, konnten wir beobachten, wie nebenan ein Baum in eine Garage fiel", erzählt die Grundschullehrerin. Zuhause konnte sie noch dabei zusehen, wie ihr Balkontisch abhob und bei ihrem Nachbarn in ein Fenster geweht wurde. "Es war heftig, aber nach rund einer Stunde war der ganze Spuk vorbei. Unser Haus hat nichts abbekommen, aber um uns rum war überall Verwüstung."

Auch Martin Karle, Inhaber der Karle Blechnerei, wird den 26. Dezember 1999 nie vergessen. Er war als freiwilliger Feuerwehrmann unterwegs. Gegen 11 Uhr klingelte es zum ersten Einsatz. Gut gesichert stieg er mit seinen Kameraden auf ein Dach, um es mit Planen provisorisch regendicht zu machen. "Trotzdem wird es einem doch anders, wenn man bei so einem Sturm auf einem Dach steht", beschreibt der Blechnermeister seine damalige Gefühlslage. Danach war er im ganzen Stadtgebiet unterwegs. Straßen mussten von umgefallenen Bäumen befreit werden, um Wege für Rettungsfahrzeuge frei zu machen. Insbesondere erinnert er sich an die Kreuzung B36/B462. In Richtung Autobahn und Murgtal war die komplette Straße von umgefallenen Bäumen versperrt. "Wir waren mehrere Tage an weit über 100 Einsatzstellen unterwegs. Eine Extrembelastung" erinnert sich der 56-jährige. Er selbst war am Tag des Sturms knapp 14 Stunden im Einsatz .

Ursula Würfel, Witwe des 2015 verstorbenen früheren Landrats Erich Würfel, wurde beim Kochen von der Härte des Sturms überrascht. Ihre Tochter kam in die Küche und berichtete "Mama, im Garten ist eine Tanne umgefallen", während ihr Sohn versuchte, mit Seilen und Leitern weitere Bäume zu befestigen. Ihr Mann warnte inzwischen die Nachbarn, sie sollten ihre Autos wegfahren. Kurz darauf wurden drei 30 Jahre alte Schwarzkiefern vom Wind entwurzelt. Gartenzäune wurden zertrümmert, und die Bäume blockierten die Straße. "Zwei Holzbalkone waren stark beschädigt, und meine Gartenlaube wurde komplett dem Erdboden gleich gemacht", erinnert sich die 81-Jährige.

Werner Trauthwein, Kuppenheimer Bürgermeister a. D., bezeichnet den Orkan in gewisserweise auch als Glücksfall. An diesem Tag hielt das Tragluftdach des Cuppamare den Windböen nicht stand und wurde teilweise zerfetzt, teilweise in das darunterliegende Becken gedrückt. "Da das Bad über die Feiertage geschlossen war, ist niemandem etwas passiert. Glück im Unglück. Und das Dach war ohnehin in die Jahre gekommen. Die Sturmschäden zwangen uns zum Handeln und so entstand die heutige Holzbauweise", berichtet der 76-jährige.

Für Dachdeckermeister



Michael Groß bedeutete der Orkan vor allem eines: Arbeit ohne Ende. "Das Telefon stand an diesem Tag nicht still. Bis 18 Uhr waren 183 Schadensmeldungen bei uns eingegangen; insgesamt waren es rund 800 Aufträge, die aus den Sturmschäden resultierten", bilanziert der 58-jährige. Menschen aus der Umgebung kamen zu ihm nach Hause, um um Hilfe zu bitten. Er musste seine Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückholen, denn tarifbedingt ist von Heiligabend bis einschließlich Neujahr bei Dachdeckern Urlaub - vier Tage dauerte es, bis alle Mitarbeiter von Groß wieder bei der Arbeit waren. "Erst im September 2000 haben wir wieder Aufträge ausgeführt, die nichts mit ,Lothar' zu tun hatten. Zumal wir mit einer ständigen Materialknappheit und Lieferengpässen zu kämpfen hatten." Als Extremfälle aus dieser Zeit nennt er den Wasserturm an der Pagodenburg und das Haus der Vereine in Rastatt.

Roland Strzodka verbrachte jenen Tag auf der Autobahn Richtung Lörrach. "Auf Höhe Offenburg ging es richtig los. Erst hat es einen Wohnanhänger umgeworfen und danach wurde noch eine abgebrochene Fichte auf die Fahrbahn geweht", erzählt der 45-Jährige. Größere Fahrzeuge waren zum Anhalten gezwungen, alles andere fuhr größtenteils nur Schrittgeschwindigkeit. "Landstraßen waren aufgrund der Bäume nahezu unbefahrbar; ständig sah man ausbrechende Autos. Es war eine echte Herausforderung, die Kiste in der Spur zu halten", erinnert sich der Speditionskaufmann.