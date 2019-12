Pubertierender Mogli auf Identitätssuche

(wof) - Der Musikverein Lautenbach begeisterte am Zweiten Advent die Besucher im voll besetzten Bürgerhaus. Für den langjährigen Vorsitzenden Günther R. Merkel war es das letzte Konzert in leitender Funktion. Er kündigte überraschend seinen Rückzug an (Foto: wof). » - Mehr

(toc) - Stücke von Beethoven, Chopin, Mozart und Scarlatti gab es am vergangenen Sonntag bei der Schülermatinee im Toccarion zu hören (Foto: Conrad). Anlass für das Konzert im Festspielhaus war das 70-jährige Bestehen des Tonkünstlerverbands Baden-Württemberg. » - Mehr

(naf) - Musikschulleiter Bernhard Löffler ist sichtlich erfreut, die brasilianische Sängerin Viviane de Farias als Gesangslehrerin in der städtischen Musikschule begrüßen zu können. Seit diesem Monat unterrichtet sie das Fach Jazz-Rock-Pop und Musical-Gesang (Foto: Fissl). » - Mehr

New York