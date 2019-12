Schnittstelle zwischen Bürger und Stadt

(red) - Maximal 1,5 Grad Erderwärmung - das ist das Ziel des in Paris geschlossenen Klimaschutzvertrags. Bereits Anfang der 90er Jahre trat die Stadt Rastatt dem Klima-Bündnis europäischer Städte bei, 1994 folgte die Verabschiedung eines umfangreichen Klimaschutzkonzepts. Seitdem wurden viele Maßnahmen zur Kohlendioxid-Reduzierung in der Stadt erfolgreich umgesetzt, andere will die Stadt noch stärker forcieren und ausbauen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Genau darum kümmert sich seit Oktober Martin Schursch. Als städtischer Klimaschutzmanager verfolgt er das Ziel, den Kohlendioxid-Ausstoß zu senken, das Klimaschutzkonzept voranzutreiben und die Stadt auf die veränderten Klimabedingungen anzupassen.

"Wichtig ist es mir, bei diesen Schritten die Bürger mitzunehmen", sagt der 31-jährige Ingenieur, der seinen Master in energetisch-ökologischer Stadtentwicklung abgelegt hat. Schursch blickt dabei auf die Klimaschutzaktion Earth Hour, an der sich Rastatt seit Jahren beteiligt, oder das Energie-Projekt Fifty-Fifty, das gemeinsam mit Schulen durchgeführt wird.

Aufbauend auf dem Klimaschutzkonzept, das 2013 von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg überarbeitet wurde, verfolgt die Stadt sechs weitere Maßnahmen, um die CO2-Bilanz zu verbessern: Förderung des Radverkehrs, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, energetische Sanierung der städtischen Gebäude und Umstellung auf Ökostrom und Solarenergie, Bau von klimagerechten Häusern bei Neubauprojekten sowie Ausbau des Nahwärme-Netzes.

Viele Maßnahmen habe die Stadt bereits umsetzen können, berichtet Schursch, der zuletzt als städtischer Klimaschutzmanager in Jüchen in Nordrhein-Westfalen gearbeitet hat. So seien der Fahrradweg zwischen Rastatt und Kuppenheim ausgebaut oder die Straßenbeleuchtung nahezu vollständig auf LED umgerüstet worden. "Allein durch diese Umrüstung wird der CO2-Ausstoß um rund 590 Tonnen pro Jahr gesenkt", führt er aus.

42 Prozent der Treibhausgasemission der Energieträger in der Stadt gehen auf den Einsatz von Strom zurück. "Hier sehe ich enormes Einsparpotenzial", so der gebürtige Cottbuser, der die städtischen Gebäude verstärkt mit Fotovoltaik-Anlagen ausstatten würde. Die größte Herausforderung, um dem Klimawandel zu begegnen, bleibe der Mensch. "Er entscheidet letztlich: Bleibt es bei einem Lippenbekenntnis oder folgen auch Taten", so Schursch, der sich als Schnittstelle zwischen Bürger und Stadt versteht und im nächsten Jahr Informationsveranstaltungen anbieten will.