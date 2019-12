Diana Ezerex und Band gewinnen Contest

Rastatt

Albert Hammond rockt Badner Halle Rastatt (of) - "Was, auch dieses Lied stammt von Albert Hammond?", hörte man immer wieder beim Konzert des Stars in der Badner Halle Rastatt. Welthits, die er für Whitney Houston, Joe Cocker, Julio Iglesias und viele mehr schrieb, sang das Publikum begeistert mit (Foto: Of).

Leimen

Zweimal Bronze beim Landesfinale Leimen (red) - Die Schwimmtalente des TV Bühl haben bei den badischen Mannschaftsmeisterschaften in Leimen überzeugt. Sowohl die D- als auch B-Jugend ergatterte den dritten Platz. Am Wochenende geht es mit den Internationalen Schwimmsporttagen in Karlsruhe weiter (Foto: TVB).

Rastatt

Vielversprechender Contest-Auftakt Rastatt (sb) - Der Musik-Contest auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt geht in die fünfte Runde. An den ersten drei Freitagabenden präsentieren sich jeweils drei Bands. Die besten von ihnen sind beim Finale am Freitag, 20. Dezember, erneut auf der Bühne zu hören (Foto: Friedrich).