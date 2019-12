Murgtalstraße: Happy-End vor Weihnachten

Kuppenheim - Es ist das schönste Weihnachtsgeschenk für Ramona Haas: Ihre derzeit pflegebedürftige Mutter und ihre behinderte Schwester, denen der Mietvertrag für ein städtisches Wohnhaus in der Murgtalstraße in Kuppenheim gekündigt worden war, haben ein neues Zuhause gefunden. Ihre 68-jährige Mutter ist seit 12. Dezember im Haus Sibylla in Muggensturm, ihre 50-jährige Schwester seit 13. Dezember im Wohnheim der Lebenshilfe in Niederbühl untergekommen. "Ich bin sehr froh, dass eine Lösung gefunden wurde und die beiden vor allem gut untergebracht werden konnten", zeigt sich auch Bürgermeister Karsten Mußler deutlich erleichtert.

Möglich gemacht hat dies ein in Gang gesetzter "Kreislauf der Hilfe und Unterstützung", verweist Haas dankbar auf die Stadt Kuppenheim und die zuständigen Stellen im Landratsamt. "Die Drähte haben geglüht", deutet der Rathauschef an, dass in den vergangenen Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt und viele Optionen abgeklopft wurden bei der gemeinschaftlichen Suche nach einer Unterkunft.

Noch im Sommer schien alles hoffnungslos: Die Stadt hatte den beiden Mieterinnen fristgerecht die Wohnungen jeweils zum Monatsende Ende Juli und August gekündigt, weil das alte Gebäude laut Gemeinderatsbeschluss abgerissen werden sollte. Einige Hausteile seien nach fachtechnischer Prüfung in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand, hieß es. Und die Stadt hafte, falls etwas passiere (das BT berichtete).

Doch die Mieter zogen nicht aus, weil Haas, die selbst in Baden-Baden wohnt, keine Wohnung für ihre Angehörigen auf dem privaten Wohnungsmarkt fand und städtische Ersatz-Wohnungsangebote aus verschiedenen Gründen als nicht geeignet ausgeschlagen wurden. Die Fronten zwischen Haas und Mußler waren anfangs verhärtet, Vorwürfe wurden laut. Doch das ist mittlerweile Schnee von gestern. In der Zwischenzeit gab es gute Gespräche, bestätigen Ramona Haas und Mußler einvernehmlich - und es wurde nach Möglichkeiten gesucht. Die Stadt wäre sogar bereit gewesen, ein Bad in einer privaten Mietwohnung behindertengerecht umbauen zu lassen, doch die Vermieterin entschied sich für andere Mieter.

Die Mutter von Ramona Haas leidet unter anderem an Vaskulitis, ihre Schwester ist geistig behindert und arbeitet unter der Woche in den Murgtal-Werkstätten in Rastatt. Im Sommer verschlechterte sich der Zustand der Mutter derart, dass ihr der Unterschenkel des linken Beins amputiert werden musste. Danach kam sie in die Reha, dann wieder aufgrund von gesundheitlichen Problemen zurück ins Krankenhaus und schließlich in die Kurzzeitpflege nach Forbach, berichtet Haas. Vor diesem Hintergrund ist sie erleichtert, dass ihre Mutter nun in der Pflegeeinrichtung in Muggensturm einen Platz erhalten hat und gut versorgt wird. "Das ist ein tolles, helles Haus", schwärmt die 46-Jährige, auch einige eigene Möbel dürfe ihre Mutter mitbringen, die zufrieden sei. Sie habe die neue Unterkunft akzeptiert, obwohl sie ursprünglich mit ihrer behinderten Tochter zusammenbleiben wollte. Glücklich sei ihre Schwester, die am liebsten bei ihrem ersten Besuch gleich ins Wohnheim der Lebenshilfe eingezogen wäre. Dort leben auch einige ihrer Kollegen aus den Murgtalwerkstätten, die sie bereits kennt. "Ich bin froh über diese Lösung, mit der auch ich ein gutes Gefühl habe", bekennt Haas, die nun erst einmal durchatmen kann.

Stadt verzichtet auf weitere Miete

Sie hat Zeit, das Haus in Kuppenheim, in dem ihre Familie 26 Jahre lebte, bis zum 15. Februar 2020 zu räumen. Die Stadt Kuppenheim unterstützt sie und hat ihr Aufschub gewährt, auch eine Miete wird im neuen Jahr nicht mehr verlangt. Außerdem stellt die Stadt für die Räumung kostenlos zwei Container zur Verfügung.

Ramona Haas, die noch einigen Papierkram zu bewältigen hat und derzeit außerdem auf Arbeitssuche ist, freut sich nach den emotional sehr belastenden Monaten voller Sorgen auf etwas ruhigere Feiertage, die sie mit ihrer 15-jährigen Tochter und einem guten Freund verbringen will. U nd natürlich wird sie auch für einige Stunden ihre Schwester abholen, um dann gemeinsam die Mutter in Muggensturm zu besuchen.