Uwe bekommt beim Erzählen feuchte Augen

Zur Erinnerung: Mitte November berichtete das BT vom Ötigheimer Ehepaar Marco und Blanka Paschke, die bei einem Abendspaziergang den im Telldorf bekannten Obdachlosen Uwe kennenlernten. Als sie erfuhren, dass Uwe, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, auch im Winter in einer Waldhütte übernachtet, die ihm der freundliche Besitzer überlassen hat, wurden sie nachdenklich. Auf Facebook erzählten sie von der Geschichte und lösten eine Welle der Solidarität aus (wir berichteten).





Noch immer beeindruckt sagt Marco Paschke: "Ich hätte nicht gedacht, dass es heutzutage noch so viel Hilfsbereitschaft gibt." Die vielen Sach- und Geldspenden und manche zupackende helfende Hand machen Uwes Leben erträglicher. Er selbst jedenfalls ist selig und bekommt beim Erzählen feuchte Augen: "Die Ötigheimer sind so liebe Leute."





Tränen können einem auch kommen, wenn man Uwes traurigen Kindheitserinnerungen lauscht. 1966 geboren, wuchs er ohne Mutter in Würmersheim auf. Der Vater, so erzählt es Uwe, sperrte seinen Sohn in ein unbeheiztes Zimmer, gab ihm kaum zu Essen und schlug ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Mit elf Jahren hielt es der Junge nicht mehr aus und haute ab, fand Unterschlupf in einem gesprengten Bunker im nahen Wald, schlug sich mit von Äckern geklauten Kartoffeln und geschenkten Pausenbroten seiner Klassenkameraden rum. Die Schule besuchte er aber nur noch sporadisch. Marco Paschke schüttelt den Kopf: "Ich kann nicht verstehen, dass da kein Lehrer eingegriffen hat." "Die waren froh, wenn ich nicht kam, denn sie fanden, dass ich stinke", erinnert sich Uwe.





Heute stinkt er nicht mehr. Nahe der Hütte gibt es einen Brunnen, mit dem Wasser wäscht sich der 53-Jährige, den sein weißer Bart älter wirken lässt. Wohl auch die Zeichen eines entbehrungsreichen Lebens. Warm macht er das Wasser in einem Kessel. Den hatte er sich zum Geburtstag gewünscht, zusammen mit einer Knolle Ingwer, um sich einen Tee zu kochen. Das fand Paschke rührend und erfüllte den Wunsch gerne.





Zu Weihnachten hätte der Waldbewohner gerne einen Staubsauger für den Hüttenboden. Aber ohne Strom wäre der nicht zu betreiben. Er wird sich also eine andere Lösung einfallen lassen müssen. Wie so oft schon: Denn dank Uwes Basteltalent und seiner Erfindungsgabe kann er vieles verwenden, was auf den ersten Blick auf den Sperrmüll gehört. Alte Kisten, ausgediente Gitter eines Supermarktregals, Stangen, Platten, Bretter, ein Klappbett, Matratzen und, und, und. Aus Backsteinen hat er einen sinnvollen Brandschutz um seinen geschenkten Ofen gebaut, der aus den USA stammen und sogar schon im Vietnamkrieg dabei gewesen sein soll. Das Feuerholz spendete eine Firma aus Bühl. Die Ziegel speichern die Wärme auch.





In Gesellschaft ist Uwe nicht so gerne. Zwar hat er unter Obdachlosen ein paar Bekannte, aber eigentlich ist er froh, wenn er nach dem Besuch zweimal die Woche bei der Caritas in Rastatt (wo er sein Tagesgeld abholt) wieder Richtung Ötigheim radelt.

Eine Obdachlosenunterkunft wie in Niederbühl oder Baden-Baden sei jedenfalls nichts für ihn, allein schon wegen der "komischen Typen dort", mit denen er lieber nichts zu tun haben will. Er zuckt mit dem Schultern: "Ich bin halt Einzelgänger." Einziger ständiger Begleiter ist Mischlingsrüde Fox, den Uwe von einem anderen Obdachlosen übernommen hat. Für ihn bekam er so viel Hundefutter gespendet, dass er schon überlegt, einen Teil ans Tierheim weiterzuschenken. Ein Rastatter Tierarzt bot an, Fox im Krankheitsfall umsonst zu behandeln. Sein früheres Herrchen hatte das Glück, in eine richtige Wohnung ziehen zu können, wo sich Fox aber nicht eingewöhnen konnte. Für Uwe wäre eine solche Wohnung auch nicht unbedingt das richtige, meint er, auch wenn er den Nutzen einer ständigen Adresse schon einsieht. Seine Waldhütte will er auf jeden Fall behalten. Und auch wenn Uwe weiß, dass es zu Weihnachten Angebote für Wohnsitzlose und einsame Menschen gibt: Er wird heute Abend wohl wieder in seinem Rückzugsort sitzen, zusammen mit Fox bei Kerzenschein.