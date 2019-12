"Ich habe wenigstens ein klein bisschen geholfen"

Elchesheim-Illingen - Robert Habeck, der Bundesvorsitzende der Grünen, sorgt mit seiner Forderung, Kinder und Jugendliche aus überfüllten griechischen Flüchtlingscamps nach Deutschland zu holen, für Schlagzeilen. Jürgen Deck aus Elchesheim-Illingen war im November zwei Wochen lang in einem Flüchtlingscamp auf Samos als Freiwilliger für die Nichtregierungsorganisation "Refugee4Refugees", um zu helfen.

"Ich komme mir vor wie im falschen Film: Wir gehen hier auf den Weihnachtsmarkt und im Flüchtlingscamp auf Samos rennen die Ratten um die Zelte", beschreibt Jürgen Deck, wie er sich gerade fühlt. Der ehemalige Schreinermeister, der seit 2016 im Jobcenter Rastatt Flüchtlinge in Jobs vermittelt, engagiert sich seit Jahren in diesem Bereich und leitet den Helferkreis in Elchesheim-Illingen. Zu vielen ist eine Freundschaft entstanden, so auch zu Sakhar Hamo. Der 34-Jährige ist seit 2016 mit seiner Frau Siham und den fünf Kindern im Alter von drei, sechs, acht, zehn und zwölf Jahren in der Doppelgemeinde. Gemeinsam mit seinen Brüdern Awaz (14) und Bilal (20) ist die syrische Familie in einem Haus untergebracht.

Mitte Oktober wurde Jürgen Deck von Hamo gefragt, ob er ihm beim Buchen eines Flugtickets nach Athen helfen könnte. Er wolle seinen Eltern helfen, die seit 26. September mit seinem Bruder Malek, dessen Familie und seiner Schwester Kulnaz unter einfachsten Bedingungen im Flüchtlingscamp nahe Vathy hausen, der Hauptstadt von Samos. Deck buchte gleich ein Ticket für sich mit und mit vier Koffern und einem Zelt ging es nach Samos.

Im Jahr 2012 war die gesamte Familie Hamo aus dem Kurdengebiet in Nordsyrien vor dem sogenannten Islamischen Staat in den Irak geflüchtet, nun war der Rest nachgekommen und steckte in Samos fest. Für Sakhar Hamo ging es 2015 wesentlich schneller: Nach ein paar Monaten in der Türkei wagte er mit Frau und Kindern in einem Schlauchboot die etwa vierstündige Überfahrt nach Chios. Er habe sehr große Angst gehabt, weil er immer daran denken musste, was passiert, wenn eines der Kinder ins Wasser fällt. "Das war sehr, sehr schwierig", erzählt er und unterdrückt die aufkommenden Tränen. Mit einem großen Schiff sei es von Chios nach Athen gegangen und von dort über Serbien, Slowenien und Österreich nach Deutschland. Etwa neun Tage lang war die Familie unterwegs - zu Fuß, mit Bus und Bahn, teilweise mit dem Auto.

Doch so einfach geht es für Flüchtlinge nicht mehr nach Deutschland. Auf Samos wurde ein Registrierungslager eingerichtet, ein sogenannter Hotspot, damit die Flüchtlinge dort ihren Asylantrag einreichen. Es gibt Platz für etwa 700 Menschen, ein Vielfaches an Flüchtlingen haust inzwischen um diesen Hotspot herum. Im sogenannten Dschungel leben mehrere tausend Flüchtlinge in nicht winterfesten Zelten und in selbst zusammengebauten Unterständen aus Holz, Abfällen und Planen: "Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal: Privatsphäre, Waschgelegenheiten, Wasser, Strom - Fehlanzeige. Die Versorgung mit Lebensmitteln durch die offiziellen Stellen ist kaum noch gewährleistet, eine halbe Arztstelle für die tausenden, zumeist traumatisierten Menschen, ist völlig unzureichend", berichtet Deck betroffen, der deutliche Worte findet: "Was sich an den sogenannten Außengrenzen der EU abspielt, und wie hier Menschen zur Abschreckung potenzieller weiterer Emigranten missbraucht werden, das ist auch mit starken Nerven nur schwer zu ertragen", führt er im BT-Gespräch aus. Die Neuankömmlinge werden zunächst nur polizeilich registriert und warten dann teilweise bis zu zwei Jahre auf einen Termin, um überhaupt einen Asylantrag stellen zu können.

Die im Oktober mitgebrachten Kleider waren rasch verteilt, Deck war mit seinen handwerklichen Fähigkeiten ein gefragter Helfer bei den rund ein Dutzend Hilfsorganisationen, die versuchen, die größte Not wenigstens etwas zu lindern. Nach einer Woche flog der 57-Jährige zurück, Sakhar Hamo blieb noch eine Weile bei seiner Familie. Seinem Vater Rakan geht es gesundheitlich nicht gut, vermutlich hatte er einen Schlaganfall und kann nur mit Mühe laufen. Bei einem ersten Gespräch bekam er einen Arzttermin für den 10. Januar 2020, doch die Familie blieb hartnäckig, sodass er nun eventuell früher ans Festland kann, um medizinisch versorgt zu werden. Die bewegenden Eindrücke und Bilder ließen Deck nicht los. Er nahm kurzfristig zwei Wochen Urlaub und bestieg nur zehn Tage später erneut den Flieger, um als ehrenamtlicher Freiwilliger für "Refugee4Refugees" zu helfen.

Deck war vorwiegend an einer Verteilstelle für Kleidung, Zelte und Schlafsäcke eingesetzt, half aber auch einen Tag lang in einem Team, das rund 4 000 Tütchen mit Seife, Zahnbürste, Zahnpasta und Hygieneartikeln zusammenstellte. Des Weiteren baute er gemeinsam mit Helfern aus Abfallholz eine Informationstafel am Lagereingang, an der tagesaktuelle Hinweise platziert werden. Ein anderes Mal unterstützte er das Aufteilen von Babynahrung in Plastikboxen mit Deckel - "damit die Ratten nicht rankommen".

Der Elchesheim-Illinger zieht eine positive Bilanz seines Engagements: "Es war schon irre, wie dieses hierarchiefreie Zusammenarbeiten von freiwilligen Helfern aus elf Nationen reibungslos funktionierte, es war einfach ein schönes Miteinander."

Deck kann sich vorstellen, 2020 wieder auf Samos zu helfen: "Die meisten Leute sagen, man könne ja doch nichts machen, aber das stimmt so nicht. Ich habe wenigstens ein klein bisschen geholfen."