Überwältigt und doch enttäuscht

(ema) - Für das, was sie in den vergangenen Wochen erlebt hat, findet Claudia Ball ein Wort: "Überwältigend". Nachdem die Rastatterin mit ihrem Ehemann Thomas und Mitstreiterin Nadine Hänel über die Internetplattform Facebook eine Initiative für Obdachlose gestartet hatte (das BT berichtete), setzte sich eine Hilfsbewegung in Gang, die am Montag ihren Höhepunkt finden sollte: An einem Stand auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt sollten nicht nur Bedürftige mit Gulaschsuppe aus dem Schützenhaus Iffezheim verköstigt werden. Unter dem schützenden Dach bildete sich auch ein Stapel mit Sachspenden, der wuchs und wuchs. Doch von den Obdachlosen, die man in den Wochen zuvor mit Faltblättern über die Aktion informiert hatte, ließ sich nur einer blicken, zeigten sich die Initiatoren am Nachmittag enttäuscht.

Dafür kamen Passanten, die über das Internet oder den Zeitungsbericht von der Aktion erfahren hatten, mit gefüllten Tüten und Kartons vorbei. So wie Anja Spindler etwa, die gestern auf ihrer Einkaufstour zwei Taschen für die Obdachlosen füllte und spendete. Andere förderten die Aktion mit Bargeld. Wer wollte, konnte über ein Konto der Caritas die Aktion unterstützen.

Schon bei Familie Ball zu Hause machte sich in den letzten Wochen die Hilfsbereitschaft bemerkbar. Immer wieder riefen Menschen an, die fragten, was sie tun können. Unterstützer brachten Spenden vorbei (Kleidung, Hygieneartikel und viel Tierfutter), die sich im Keller stapelten. Die Sammlung nahm einen solchen Umfang an, dass Claudia Ball schon die Furcht hegte, dass man auf manchen Utensilien sitzen bleibt. Einen Teil überbrachte man schon den beiden durch einen Brand obdachlos gewordenen Männern auf dem Campingplatz Rauental. Weil die Resonanz gestern ausblieb, brachten die Initiatoren einen Teil der Spenden zur Caritas-Obdachlosenunterkunft Baden-Oos und ins Tierheim.

Geht es nach Claudia Ball, dann soll die Aktion keine Eintagsfliege gewesen sein. Man denke über die Gründung eines Vereins nach, um kontinuierlich zu helfen, sagt die Initiatorin - "nicht nur an Weihnachten, wenn ohnehin alle sensibel si nd".