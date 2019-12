Weiße Weihnacht in der Badner Halle

Von Moskau bis Rastatt feiern Tschaikowskys Ballettmärchen an den Feiertagen Hochsaison. Das liegt wohl auch daran, dass die Textvorlage von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1816 alle Zutaten eines romantischen Märchens enthält und in der Bearbeitung fürs Ballett auch musikalisch erfüllt. Zu Beginn erreichte das Bühnenbild mit einem festlich gezierten Weihnachtsbaum das Publikum. Die Tänze der klassisch kostümierten Tänzer illustrierten das Überreichen der Geschenke. Kinder tanzten um den Baum herum und ihre weihnachtliche Freude wurde in ihren graziösen und raschen Sautés transportiert. Stanislav Alexandrov tanzte als Nussknackerfigur seine Sprünge mit gestreckten Beinen und Armen, seine Fouette-Drehungen verkörperten die Mechanik und so den typischen Reiz, der dem "Nussknacker" eigen ist.

Das Publikum konnte mit einem Mädchen das Thema mitträumen: Sie bekommt einen Nussknacker zu Weihnachten geschenkt, der erfolgreich gegen einen Mäusekönig kämpft und sich dann in einen Prinz verwandelt. Die schnellen Schrittfolgen der aufwendig kostümierten Truppe des Mäusekönigs erzeugte beim Corps de ballet stimmig eine leicht bedrohliche Atmosphäre. In dem Pas de deux zwischen Nussknacker und Mäusekönig zu Tschaikowskys beängstigenden Blechbläserklängen wurde passend zur friedvollen Weihnachtsbotschaft der Kampf in der Choreografie nur angedeutet. Der verwirklichte Mädchentraum von Liebe zauberte der Ballerina Ekaterina Baibaeva in der Rolle der Marie ein Lächeln ins Gesicht. Baibaeva absolvierte die professionelle Ballettschule in der russischen Republik Mari El eben unter der pädagogischen Leitung von Iwanow und erhielt als Solistin viele Auszeichnungen wie 2014 beim internationalen Ballettwettbewerb "Arabesque". Ein rund 30-köpfiges Team hatte die Choreografie unter der Leitung des ehemaligen Bolschoi-Balletttänzers Iwanow, der mittlerweile sein Talent als Choreograf unter Beweis stellt, ermöglicht.

Im zweiten Akt verwandelte sich das Bühnenbild in eine weiße Bühnenlandschaft. Die weiße Weihnacht erreichte das Publikum, als Marie mit ihrem Prinz eine Reise in ferne Länder unternahm. Die Gruppentänze in wechselnden Kostümierungen ließen den Zauber großen Balletts erahnen. Auch hier ging der Prinz im Tanz wieder als Sieger gegen den bösen Mausekönig hervor. Der Wiedererkennungseffekt bei Tschaikowskys feingliedrigen Melodien setzte für das Publikum ein und ein Solotanz des Prinzen löste einen Begeisterungsruf im Publikum aus.

Im Reigen der bekannten Melodien gab es auch den berühmten Tanz der Schneeflocken zu sehen. Marie feierte mit ihrem Prinz gar Verlobung und bildete artistisch mit ihm die Spitze einer Pyramide. Das Verlobungsfest Maries und des Prinzen stellte einen+ Höhepunkt dar. Ihr Pas de deux überzeugte mit tänzerischer Präzision und die Hebefiguren, Arabesques, Sprünge und kunstvollen Fouette-Drehungen wurden zu einer beidseitigen Liebeserklärung.

Am Ende war der Traum aus, Marie wieder mit Nachthemd kostümiert und sie konnte ihren Prinzen auf der Bühne nicht mehr finden. Das Ballett endete, wie es begann: im Salon mit dem Weihnachtsbaum. Marie und dem Zuschauer bleibt die Erinnerung an ein besonderes Weihnachtsmärchen.