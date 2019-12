Blutspenden verbindet sogar Generationen

Rastatt - Wenn es zum Blutspenden geht, dann ist bei Familie Kort jeder dabei. Während sich die Töchter Julia (13) und Katharina (16) gemeinsam mit ihrer Mama Elena ehrenamtlich engagieren, ist Papa Walter als Spender aktiv. "Unsere Tochter Katharina hat uns alle animiert mitzumachen. Wir sind mit viel Freude dabei", sagt Elena Kort und fügt hinzu: "Gerade an Weihnachten ist es etwas ganz Besonderes, anderen Menschen zu helfen".





So wird der bereits zur Tradition gewordene Spendetermin des DRK-Ortsvereins Rastatt auch am gestrigen zweiten Weihnachtsfeiertag gut angenommen. Bereits um Punkt zehn sind die ersten in das DRK-Haus in der Eschenstraße gekommen. Andrea Palau vom DRK-Blutspendedienst berichtet, warum ein Termin an Weihnachten so wichtig ist: "Die aus dem Blut gewonnenen Thrombozyten sind nur vier Tage haltbar. Wenn wir nicht ganz regelmäßige Spendetermine anbieten, dann kommt es zu Versorgungsengpässen", sagt sie und freut sich, dass sich in Rastatt jedes Jahr zahlreiche ehrenamtliche Helfer an Weihnachten und den zwölf regelmäßigen Blutspendeterminen engagieren. Denn jeden zweiten Mittwoch im Monat kann im DRK-Heim Blut gespendet werden.

Eine der Spenderinnen ist gestern Jennifer Huber. Die 34-jährige stellt sich gerne als Spenderin zur Verfügung und betont: "Gerade an Weihnachten ist das eine tolle Idee. Besser kann man Nächstenliebe nicht leben".

Denn von den Spenden profitieren nicht nur Unfallopfer, sondern auch Krebspatienten oder unter anderen Krankheiten Leidende. Oft sind es Familienangehörige von Menschen, die jetzt gerne zum Spenden kommen. So wie bei Heinz Walter. Seit 1971 ist der 67-jährige Blutspender. Seit einem Jahr ist er zudem ehrenamtlich beim DRK-Ortsverein engagiert: "Meine Frau ist an Krebs gestorben. Nicht erst seit diesem Zeitpunkt ist mir bewusst, wie wichtig das regelmäßige Blutspenden ist", sagt er. Eine regelmäßige Spenderin und zudem Helferin ist auch Elfriede Kunz. Die 50-Jährige hat zudem ihre Kinder animiert, zum Blutspenden zu gehen. Jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren darf kommen und sich gestern passend zu Weihnachten über ein kleines Geschenk freuen. Zudem gibt es einen Imbiss, den Elfriede Kunz gemeinsam mit ihrer Tochter Bianca (21) serviert. Gerne verweilen die Spender noch einige Minuten und tauschen sich aus. An diesem Weihnachtsvormittag scheint jeder etwas mehr Zeit als sonst zu haben. Die Stimmung ist gelöst und entspannt.

Kreisbereitschaftsleiter Hans-Joachim Brüssow freut sich, dass dieses Mal besonders viele ehrenamtliche Helfer mit dabei sind. "Wir hatten keine Probleme, Helfer zu gewinnen", sagt er. Und so ist es auch für Margit Unser (76) selbstverständlich, mitzumachen. Sie betreut die Männer und Frauen direkt nach der Spende. Manch einer erzählt gerne, andere legen sich noch einmal kurz auf eines der Feldbetten. "Ich fühle mich hier sehr wohl und tue gerne etwas Gutes", sagt Margit Unser, die bis zu ihrem 72. Lebensjahr selber aktiv gespendet hat. Auf insgesamt 71 Spenden ist sie gekommen. "Aus Altersgründen darf ich leider nicht mehr: Aber mithelfen geht immer", lächelt sie. So verbindet der Blutspendetermin gestern ganze Generationen. Denn auch Julia und Katharina Kort sind fleißig dabei und betreuen die Freiwilligen nach ihrer Spende. Sie wissen: Blutspenden ist wichtig - nicht nur an Weihnachten.

Um den Bedarf an Blutkonserven zu decken, werden in den kommenden Tagen zahlreiche Blutspendetermine in der Region durchgeführt. Am heutigen Freitag, 27. Dezember, unter anderem von 15 bis 19:30 Uhr in der Altrheinhalle in Plittersdorf und zur gleichen Zeit in der Mehrzweckhalle in Ötigheim. Am Montag, 30. Dezember, kann von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Festhalle in Iffezheim gespendet werden. Zur gleichen Zeit sind Blutspender auch in der Schule in Rheinmünster-Stollhofen aufgerufen, ihr Blut zu spenden.