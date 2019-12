Irgendjemanden kennt man hier immer

Traditionell treffen sich vor allem junge Rastatter, die einst hier wohnten und zur Schule gingen und nun in der ganzen Republik verstreut leben. Oder sogar im Ausland, wie Markus Behringer, der aus Südspanien zu seinen Eltern gekommen ist, um hier Weihnachten zu feiern: "Ich habe schon einige alte Schulkameraden getroffen", berichtet er und freut sich, Mitschüler zu sehen, mit denen er teilweise seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Da wird über alten Zeiten gesprochen, über Lehrer, die einen gemeinsam zum Abitur führten und über die gute alte Schulzeit, die eigentlich so schön war. "Auch wenn wir das damals anders empfanden", lacht Sabrina Burger. Auch sie hat sich bereits zu einigen ehemaligen Mitschülern gesellt und stößt mit ihnen vor der Kneipe in der Schiffstraße an. "Hier haben wir uns früher schon immer getroffen", lacht sie und freut sich auf viele Gespräche. Denn oft haben sich die ehemaligen Schulkameraden aus den Augen verloren. Hier treffen sie sich nun wieder.

Einige Meter weiter ist dies auch vor dem Bellini so. Für viele ist es immer noch das alte Riva. Vom neuen Namen, der auch bald schon wieder der Vergangenheit angehören wird (das Lokal schließt in der kommenden Woche), haben einige noch gar nichts gehört. Unter anderem legt hier DJ Andi auf und bereits zur Mittagszeit ist trotz leichten Regenwetters einiges los. Vor dem Stadtmuseum hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die die Schirme aufgespannt hat, während andere die Zelte nutzen.

Stefan Weber hat sich einen Platz im Trockenen gesichert und unterhält sich gerade mit einem ehemaligen Klassenkameraden, den er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. "Zuletzt wohl vor vier oder fünf Jahren: Genau an dieser Stelle", berichtet er lachend. Man hat sich viel zu erzählen.

Obwohl die Feierlichkeiten bis 16.30 Uhr angesetzt sind, kommen viele schon am Vormittag. "Wer Kinder hat, der feiert Heiligabend eben etwas anders als früher", sagt Rebecca Birmaier und stellt fest, dass in der Herrenstraße verschiedene Welten aufeinanderstoßen. Da sind die Klassenkameraden und ehemalige Freunde, die Single sind oder mit ihrem Partner zu den Eltern nach Rastatt gekommen sind, um Weihnachten zu feiern. Und da sind die Klassenkameraden und Freunde, die bereits eine Familie gegründet haben und bei denen der Nachwuchs sich nichts weiter wünscht, als endlich die Geschenke auszupacken. Viele wollen deshalb schon am Nachmittag statt am frühen Abend in die Kirche gehen. Da wird das Feiern in der Innenstadt eben einfach um einige Stunden nach vorne verlegt.

Damit alles in geordneten Bahnen läuft, hat die Stadt auch in diesem Jahr am Parkplatz in der Herrenstraße und am Faneser Platz Glascontainer aufstellen lassen und verfolgt ihr seit gut zehn Jahren bestehendes Konzept weiter. Dies ist, so die städtische Pressestelle, ein großer Erfolg, da die Innenstadt so für alle sauber und sicher ist.

Als Neuerung gibt es in diesem Jahr sechs Dixi-Klos für die Besucher. Eine Sonderschicht hat die Straßenreinigung eingelegt und auch die Gaststätte Bellini sowie die Diskothek Freiraum, die vor dem Schloss bewirtet, haben zugesichert, für Ordnung rund um die Feier an Heiligabend zu sorgen. Wer die Party im Übrigen verpasst hat, der muss nicht lange auf die nächste Gelegenheit warten. Denn ebenso wie der Heilige Abend ist auch der Silvestertag ein beliebter Tag, um sich in der Innenstadt mit Freunden und Bekannten zu treffen. Sicher wird es auch dann wieder das ein oder andere unverhoffte Wiedersehen geben. Denn viele Gäste haben sich nicht konkret verabredet, sondern sind einfach gekommen. Frei nach dem Motto: Irgendjemand kennt man immer.