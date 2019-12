Gemeinsames Weihnachten, das fröhlich stimmt

Bischweier

Hähnchen löst Einsatz aus Bischweier (red) - Anwohner der Bahnhofstraße in Bischweier haben an Heiligabend ein Hähnchen auf dem Herd vergessen. Es verbrannte völlig, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr wurde gerufen. Das Weihnachtsessen war damit hinüber (Symbolfoto: dpa).

Rom

Aufrufe zu mehr Nächstenliebe Rom (dpa/red) - Papst Franziskus hat die Menschen in seiner Predigt zu Weihnachten zu selbstloser Mitmenschlichkeit aufgerufen. Vertreter der christlichen Kirchen in Deutschland forderten mehr Einsatz für andere Menschen, aber auch für die Umwelt (Foto: dpa).

Gaggenau

Drei Haltestellen demoliert Gaggenau (red) - Unbekannte Vandalen haben an Heiligabend an gleich drei S-Bahn-Haltestellen in Gaggenau Glasscheiben beschädigt. Vermutlich gingen diese durch Schläge und Tritte kaputt. Zeugen meldete drei verdächtige Jugendliche. Die Polizei bittet um weitere Hinweise (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Weihnachten hinter Gittern Bühl (sre) - Für festliche Stimmung hinter schwedischen Gardinen sorgen Ehrenamtliche und Kirchenvertreter im Bühler Frauengefängnis. BT-Redakteurin Sarah Reith war für eine Stipp-Visite vor Ort und hat sich mit Insassinnen, Helfern und dem Team der JVA unterhalten.