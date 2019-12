Stadtwerke arbeiten an Plan B

Rund 150 Bürger, vor allem aus Förch und Kuppenheim, wollten sich aus erster Hand über die Versorgungslage informieren. Wie berichtet, war der Wasserversorgungsverband (WVV) Vorderes Murgtal - er versorgt vom Wasserwerk Förch aus Gernsbach, Kuppenheim, Selbach und Förch - am 19. Dezember in Zugzwang geraten, weil das Umweltbundesamt den Leitwert für PFOA - ein Stoff aus der Gruppe perflourierter Chemikalien (PFC) - von 0,1 Mikrogramm pro Liter auf 0,05 Mikrogramm gesenkt hatte. Der letzte vom WVV gemessene Wert lag ein Tausendstel darüber.

Damit gilt vorerst die Empfehlung, dass in Gernsbach, Teilen Kuppenheims und Förch besonders empfindliche Personen wie Schwangere, Säuglinge und Kinder bis drei Jahre das Trinkwasser erst wieder konsumieren sollen, wenn der Vorsorgewert unterschritten ist.

Im Versorgungsgebiet des WVV dürfte Förch wohl als letzte Gemeinde von Gegenmaßnahmen profitieren, wie sich bei der Veranstaltung andeutete. Das Problem: Während andernorts sich Lösungen per Ersatzwasserleitung mit Unterstützung der Stadtwerke Gaggenau finden, ist Förch quasi eine Insel. Kaspryk kündigte an, dass man im kommenden Jahr für 1,5 bis zwei Millionen Euro eine Leitung von Niederbühl nach Förch bauen wolle, um im Notfall ab Anfang 2021 den Ortsteil mit Wasser der Stadtwerke Rastatt versorgen zu können. Ob damit auch der politische Weg verknüpft ist, dass sich Rastatt als Gesellschafter vom WVV lösen wird, ließ der Stadtwerke-Chef offen. Die Investition werde allerdings dazu führen, dass der Wasserpreis um zwei Cent pro Kubikmeter erhöht werden müsse.

Bereits kurzfristig will der Versorger mit dem THW beim Wasserwerk Förch einen Container mit Aktivkohlefilter in Betrieb nehmen, um das Wasser für Förch von der PFC-Belastung zu reinigen. "Spätestens Mitte Februar", so hieß es, soll die Technik laufen. Bereits für rund 1,5 Millionen Euro in Auftrag gegeben ist der Einbau eines Aktivkohlefilters im Wasserwerk Förch selbst. Damit soll im kommenden Jahr sichergestellt werden, dass im gesamten Verbandsgebiet Trinkwasser zur Verfügung steht, das so gut wie PFC-frei sei. Im Rauentaler Wasserwerk haben die Stadtwerke Rastatt bereits gute Erfahrungen mit der Technik gemacht; das Leitungswasser sei einwandfrei.

Kaspryk und Kuppenheims Bürgermeister Karsten Mußler kündigten an, dass die betroffenen Bevölkerungsgruppen in Kuppenheim, Oberndorf und Förch bis zur Unterschreitung des Vorsorgewerts kostenlos Mineralwasser in Anspruch nehmen dürfen. Die Stadtwerke rücken allerdings von der direkten Versorgung im Hotel Krone ab. Die Betroffenen sollen ihre Rechnungen für das Mineralwasser bei den Stadtwerken einreichen.

In Kuppenheim wird bereits seit November in der Niederzone und damit in 80 Prozent der Kuppenheimer Fläche akzeptables Trinkwasser durch die Stadtwerke Gaggenau geliefert. Eneregio-Geschäftsführer Jochen Mühl kündigte an, dass technisch bis Mitte/Ende Januar alles geregelt sei, damit auch Oberndorf und die Kuppenheimer Hochzone das Trinkwasser ohne Einschränkungen nutzen können.

In den Fragen der Bürger war unter anderem Unverständnis zu spüren, dass Förch gar nicht von den Stadtwerken Rastatt versorgt wird. Massive Kritik musste sich der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel anhören, weil das Umweltministerium die Wasserversorger "allein lässt".