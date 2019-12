Der unterschätzte Pharmazwerg wächst und wächst

Es begann 1998, als sich Sylvia Weimer-Hartmann (Foto: pr) vom Familienunternehmen Weimer löste und sich mit Biokanol in der alten Zigarrenfabrik in der Kehler Straße selbstständig machte. "Wir haben mit anderthalb Mitarbeitern angefangen", erinnert sich die heute 64-Jährige. Die von dem Rastatter Tierarzt Berthold Schell zusammen mit Waldemar Weimer entwickelte homöopathische Tiermedizin war von Anfang an ein wichtiges Standbein. Im Laufe der Jahre wuchs die Palette um Produkte für Frauengesundheit sowie den Herstellungsservice für andere Pharmafirmen. Gerade Letzteres hat der geschäftsführenden Gesellschafterin in den vergangenen Monaten einiges Kopfzerbrechen bereitet. Die Umsetzung einer EU-Fälschungsrichtlinie bedeutet in der Praxis, dass jede einzelne Pharma-Verpackung eine eigene Seriennummer erhält. "Das ist eine Wissenschaft für sich", hat die Apothekerin festgestellt. Mehrere hundert verschiedene Produkte lassen Firmen bei Biokanol verpacken. Entsprechend ist im Unternehmen viel Handarbeit angesagt. Mittlerweile stehen 55 Beschäftigte auf der Gehaltsliste. Darüber hinaus beschäftigt Sylvia Weimer-Hartmann noch mal 30 Mitarbeiter in der Rossi-Apotheke (die Sohn Stephan Hartmann leitet) sowie in der Stadt-Apotheke, die quasi das Mutterhaus von Biokanol ist.

Die Zahl der Biokanol-Eigenprodukte ist auf mittlerweile rund 80 angewachsen. Das Überraschende: Produziert werden die Eigenmarken gar nicht in Rastatt, hier werden sie lediglich konfektioniert. Ebenso werden Labortätigkeiten sowie die Personalverwaltung extern vergeben: "Der, der es am besten kann, soll es auch tun", meint die Chefin.

Trotzdem ist das Unternehmen am Standort Kehler Straße zuletzt aus allen Nähten geplatzt, sodass die Expansion nach Ötigheim fast wie ein Befreiungsschlag wirkt. Biokanol hat von der Spedition Hartmann eine 5 000 Quadratmeter große Halle gekauft - unmittelbar angrenzend an das Pharmalager der Firma Heel. Zwei Konkurrenten Seit' an Seit'? "Ja, das passt und ist sinnvoll", sagt Sylvia Weimer-Hartmann. Man könne Synergien erzielen. Und mit der Spedition Hartmann bestehe eine "tolle Zusammenarbeit".

Mit dem neuen Pharmalager, in dem Temperatur, Hygiene, Zugangsbeschränkungen genau den pharmazeutischen Vorschriften entsprechen müssen, kann das Unternehmen nicht nur Platz am Stammsitz schaffen und damit auch die verkehrlich angespannte Situation in der Kehler Straße etwas entschärfen. Die Zweitniederlassung in Ötigheim bedeutet auch ein weiteres Standbein. Firmen können Ware in der Pharmahalle lagern sowie versenden lassen - etwa an Großhändler, Apotheken, Ärzte oder Endverbraucher im In- und Ausland.

Mit der Dienstleistung in dieser Dimension betritt Sylvia Weimer-Hartmann Neuland - was die Unternehmerin reizt: "Was die Logistik angeht, bin ich Lernende." Dass Biokanol dadurch bekannter wird, glaubt die Chefin allerdings nicht. Das ist ihr aber auch egal: "Ich bleibe Underdog. Und das finde ich gut so."