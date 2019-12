Aspekte des Älterwerdens

Zum Auftakt gibt die Schauspielerin Ursula Cantieni, bekannt als Johanna Faller aus der langjährigen SWR-Serie "Die Fallers", am Mittwoch, 15. Januar, um 17 Uhr bei einer Veranstaltung im Landratsamt Einblick in "ihr Älterwerden".

Unter der Überschrift "Ich werde alt - Sie auch? - aber wie?" zeichnet die einst in den Bündner Bergen in der Schweiz geborene Cantieni ihre durchweg positive Sichtweise auf den Zuwachs an Lebensjahren und die damit einhergehenden Veränderungen, derer man sich bewusst machen sollte. Es soll darum gehen, sich dem Gedanken des "Älterwerdens" frühzeitig anzunähern und diesen als aktiven Prozess zu begreifen und nicht als eine von Defiziten besetzte Lebensphase, heißt es in der Mitteilung.

Auch "den Fallers" stand der Pflegestützpunkt des Landkreises im Übrigen fachlich über einen längeren Zeitraum zur Seite. Über eineinhalb Jahre war das Thema "Demenz" einer der Schwerpunkte der Serie. Damit sollte ein gesellschaftlich relevantes Problem beleuchtet und den Betroffenen eine Hilfestellung gegeben werden.

Von Februar bis November bietet der Pflegestützpunkt dann insgesamt sieben Themenabende für interessierte Bürger, Angehörige, Betreuungspersonen und Fachkräfte an, um zu vermitteln, wie man sich frühzeitig informieren und was bereits jetzt unternommen werden kann, um für diese Lebensphase gut vorbereitet zu sein.

So geht es am 5. Februar um Vollmachten und rechtliche Betreuung, um die Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit auch im Alter und bei Krankheit zu sichern. Am 4. März werden die Pflegegrade erläutert und erklärt, wie eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst aussieht. Was es mit dem Schwerbehindertenausweis auf sich hat und was der "Grad der Behinderung" besagt, erfahren Interessierte am 29. April. Wie ein würdevolles Leben bis zuletzt aussieht, zeigt Palliativmedizinerin Elke Fischer am 22. Juli auf. Sie erläutert die Möglichkeiten der palliativen Versorgung zu Hause, im Heim und im Hospiz. Was Angehörige von Menschen mit einer Demenzerkrankung über den täglichen Umgang mit Betroffenen wissen sollten, darüber informiert der Pflegestützpunkt am 16. September. Wohnraumanpassung und Wohnraumberatung stehen bei einer Veranstaltung in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat am 21. Oktober im Mittelpunkt. Der letzte Infoabend am 25. November ist dem Thema "Finanzierung der Pflege" gewidmet. Hier geht es auch um Unterstützungsmöglichkeiten durch das Sozialamt, sowohl in der ambulanten Pflege als auch in der stationären Versorgung.

Informationen zur Veranstaltungsreihe erteilt der Pflegestützpunkt unter (0 72 22) 3 81 21 60. Die Themenabende sind kostenfrei. Das ausführliche Programm steht auf der Homepage des Landratsamts:

www.landkreis-rastatt.de (Rubrik Landratsamt/Pflegestützpunkt).