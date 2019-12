Vorsitzender Heck: 'Immer nur Vollgas geht nicht'

Berlin

Feuerwerk wird als Tradition gesehen Berlin (dpa) - Die Mehrheit der Deutschen sieht das Feuerwerk zum Jahreswechsel als Silvester-Tradition an. Gleichzeitig wird bei vielen der Spaß daran durch den hohen Preis und Lärm sowie die schlechten Umweltauswirkungen getrübt. Heute startet der Böller-Verkauf (Symbolfoto: dpa).

Murgtal

Silvesterumfrage mit neuen Pfarrern Murgtal (ham) - Die BT-Redaktion befragt Menschen aus dem Murgtal, wie sie Silvester verbringen, welche Vorsätze sie haben für 2020 und was Ihnen von 2019 in Erinnerung bleibt. Den Auftakt machen die zwei neuen Pfarrer in Loffenau: Matthias Weingärtner und Florian Lampadius (Foto: Metz).

Rastatt

Blutspenden am Feiertag Rastatt (sb) - Der bereits zur Tradition gewordene Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Rastatt am zweiten Weihnachtsfeiertag wird gut angenommen. Schon um Punkt zehn kommen die ersten in das DRK-Haus in der Eschenstraße. Ganze Familien sind sogar im Einsatz (Foto: sb).

Ottersweier

Leidenschaft für Krippen Ottersweier (mig) - Sigrid Sickinger hat ihre Leidenschaft für Krippen und Krippenfiguren zum Beruf gemacht: Viele Jahre lang hat sie beides in ihrem kleinen Laden angeboten. Sie wollte damit auch zur Traditionspflege beitragen. Nun schließt sie ihr Geschäft (Foto: Gabriel).