Dröhnender Lärm und ein Schlag ins Gesicht

Von Lukas Gangl



Bischweier - Es knallt. Wieder und wieder, immer demselben Rhythmus folgend. Gelegentlich setzt ein Schlag aus oder ist nicht genau im Takt. Die Lautstärke ist ohrenbetäubend, obwohl sie nur von drei Männern erzeugt wird. Nein, die Rede ist nicht von einem Rockkonzert. Sondern von den Karbatschenschnellern der Narrenzunft Kirschdestorre Bischweier bei ihrer Vorbereitung zur Schneller-WM im Februar 2020. Und heute werde ich ihr Training begleiten und mich selber an die Peitsche wagen.







Die erste Frage, die ich Robert Schröder, einem der Trainer, stelle, ist simpel, da ich den Begriff vorher schlicht noch nie gehört hatte: Was ist eine Karbatsche? "Karbatschen sind im Grunde genommen spezielle Peitschen aus Hanfseilen oder Lederriemen mit einem hölzernen Griff. Vorne an der Spitze dann noch ein kleines Tuch aus Fallschirmseide. Die gibt es dann in verschiedenen Ausführungen und Längen. Maximal sind aber 4,50 Meter", erklärt er mir über den Lärm hinweg. "Ursprünglich kommen Karbatschen aus dem Viehtrieb, aber irgendwann wurden sie in die Fastnachtsbräuche integriert. Wie bei den meisten Bräuchen will man den Winter mit dem Lärm vertreiben und den Frühling einläuten." Er gibt sich größte Mühe, laut zu reden, wichtige Informationen zwischen zwei Schläge zu packen oder zu warten, bis die Schneller fertig sind. Des Öfteren muss ich ihn aber bitten, sich zu wiederholen - jedes Mal, wenn eine der Karbatschen die Schallmauer durchbricht, ist er nicht zu verstehen. Nun läuft ein Junge in die Mitte des Raums, kaum zehn Jahre alt. Nachdem ich bisher nur Zweier- und Dreiergruppen gesehen hatte, verwundert mich das. Ich erfahre, dass es verschiedene Kategorien gibt: Einzel, Zweier-, Dreier- und sogar Vierergruppen. Alleine schnellen dürfen aber nur die Jüngsten und die Ältesten. Ab dem Eintritt in die Altersklasse Jugend (13 bis 17 Jahre) muss mindestens zu zweit angetreten werden. Erst ab 60 Jahren darf man dann wieder alleine. Der doch recht zierliche kleine Junge wird von einem gestandenen älteren Mann abgelöst. "Peter Reichert, unser ältestes aktives Mitglied. Er darf als einziger von uns überhaupt in der Gruppe über 60 antreten", erklärt Schröder. Ich sehe gespannt zu. Reicherts Karbatsche ist deutlich länger und gewaltiger als die, die ich vorher im Einsatz gesehen hatte. Jedes Mal, wenn er seinen Oberkörper ruckartig zum Schlag dreht, entsteht ein unangenehm lauter Knall. Als würde jemand einen Silvesterböller direkt vor mir zünden. Mit welcher Kraft und doch gleichzeitig Leichtigkeit Reichert seine Peitsche durch den Raum wirbelt, hinterlässt Eindruck bei mir. Das ist Körperbeherrschung auf hohem Niveau. Rhythmusgefühl und Körperbeherrschung



Ich bin seit rund einer halben Stunde zusammen mit den Schnellern in der Halle. Was genau trainiert wird, habe ich allerdings immer noch nicht verstanden. Also wende ich mich erneut an Schröder, um mir die Bewertungskriterien erklären zu lassen. Ich erfahre, dass es vor allem um Gleichmäßigkeit geht. Rhythmus, Lautstärke, Peitschenführung und Körperhaltung werden bewertet. Außerdem gibt es noch die Kategorie Kunst. "Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt", erzählt Schröder. Endlich ist es soweit. "Und jetzt du", sagt Schröder grinsend und hält mir den Griff einer 2,50 Meter langen Karbatsche hin. Das Training ist quasi vorbei, aber statt nach Hause zu gehen, schauen mich die Anwesenden erwartungsvoll an. Ich bekomme noch eine kurze Einweisung, danach bin ich auf mich alleine gestellt. Erst mal ein bisschen über dem Kopf schwingen, ein Gefühl für das Gerät in meiner Hand kriegen. "Eine liegende Acht ist die Grundbewegung und dann am höchsten Punkt mit dem ganzen Körper dagegen ziehen", das ist laut Schröder angeblich der ganze Trick. Erster Versuch, ich ziehe im falschen Moment dagegen und treffe fast meine Zuschauer. Ich schwinge die Karbatsche zurück über meinen Kopf und versuche es erneut. Mitten in einer ungewohnten Bewegung plötzlich die Richtung zu ändern, ist gar nicht so einfach. Nach rund fünf Minuten schaffe ich es das erste Mal. Ein sehr verhaltener Knall, kaum hörbar. Aber er ist da. Die Grundbewegung bereitet mir trotzdem Schwierigkeiten. Nach weiteren fünfzehn Minuten gebe ich auf. Ungefähr viermal habe ich tatsächlich ein Geräusch erzeugen können, dafür kam ein Schlag aber auch prompt zurück in mein Gesicht. Laut Schröder habe ich im falschen Moment gezogen, das Ergebnis glich einer saftigen Ohrfeige. Zum Glück bin ich nicht zimperlich, es bleibt nicht einmal ein blauer Fleck. Die Ohren haben mir davon aber trotzdem geklingelt. Alles in allem sehr viel anstrengender als es aussieht. Ich bin nicht nur ins Schwitzen gekommen, mit Sicherheit wird auch ein saftiger Muskelkater folgen. Ich stelle fest, dass ich wohl nicht zum Schneller geboren bin und lasse die Männer, Frauen, Jungs und Mädchen der Kirschdestorre am 1. Februar wohl doch besser alleine zur WM in Pfullendorf fahren. Schließlich gilt es, vier Vizeweltmeister-Titel aus dem Jahr 2015 gegen rund 800 weitere Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Tirol und der Schweiz zu verteidigen. Dann aber natürlich im Häs statt in lockerer Sportkleidung.

