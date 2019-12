450 "Silvesterläufern" scheint die Sonne

Zum zweiten Mal fand der Traditionslauf nicht am letzten Tag des Jahres statt. "Das wird auch so bleiben", stellten Christian Späth von der RSG und Axel Hansert-Berger von Laufwelt gestern fest. Seit 14 Jahren findet das Laufevent in Zusammenarbeit mit Hansert-Bergers Laufsportfachgeschäft statt. "Zukünftig wird der Silvesterlauf stets am Sonntag vor dem 31. Dezember gestartet. Es ist den rund 40 benötigten Helfern nicht mehr zuzumuten, an Silvester als Parkeinweiser, Streckenposten oder Essensausgeber zu fungieren", erläutert Hansert-Berger. Sonntags sei die Verkehrssituation auch viel entspannter, gibt Christian Späth mit Blick auf den neben der Laufstrecke liegenden Supermarkt und den Wintersdorfer Durchgangsverkehr zu bedenken. Vermutlich gibt es nicht wenige Teilnehmer beim Traditionslauf, die den neuen Termin ebenso positiv bewerten. Oliver Agostini jedenfalls strahlte gestern Vormittag mit der Sonne um die Wette. Der Silvesterlauf erfahrene Sportler von der Gaggenauer SG Stern machte sich gerade warm fürs einen Start beim 10 500-Meter-Lauf. "Es ist ein super Wetter", freute er sich. Am Ende belegte Agostini den 37. Platz und blieb dabei mit 48:12 Minuten unter den vom ihm angepeilten 50 Minuten.

Drei Distanzen führten wieder auf den ebenen Waldwegen durch die Geggenau: 5 000 Meter, ein Halbmarathon und das "Hauptrennen", die 10 500 Meter. Insgesamt waren 450 Läuferinnen und Läufer am Start. Das Fünf-Kilometer-Rennen gewann der Elsässer Christophe Scherwo (Cap Liberté Dettwiller) in 16 Minuten und 44 Sekunden vor Stefan Gerber (TV Bühlertal; 17:13) und Benjamin Merkel (RMSV Langenbrand; 17:30). Sylvia Schmieder von der LAG Obere Murg war in 18:32 schnellste Frau vor Jasmin Vollmer (TV Bühl 1847; 18:58) und Célien Baessler (Wissembourg).

Sieger im 10 500-Meter-Lauf wurde der Muggensturmer Sebastian Beck in 37:35 Minuten. Zweite wurden Hervé Colin (Boca Juniors; 37:38) und Simon Eyermann (Ana Lauterbourg; 38:43). Christine Vollmer (TV Bühl) siegte bei den Damen in 40:56 Minuten vor Ana Stroh-Benedicto (Mitternachtsläufer Bischweier, 43:02) und Maren Volk (Bruchsal, 44:23). Den Halbmarathon entschied Benjamin Wehbring in 1:15:14 Stunden für sich. Zweiter wurde Dominic Marquedant (LT Rheinhessen Pfalz; 1:15:43) vor Patrick Baier (Twickenham; 1:22:53). Nach 1:28:14 Stunden kam Natascha Bischof ins Ziel. Zweitschnellste war Carmen Scharpfenecker (Team Leistungsdiagnostik; 1:37:04) vor Carolin Erhardt (RSV Kartung; 1:39:03.