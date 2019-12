Ristorante "Da Franco" schließt Rastatt (dm) - Gastronom Francesco Pagano gibt sein Ristorante "Da Franco" im Rastatter Dörfel auf. Bereits jetzt zum Jahreswechsel schließt er das Lokal; heute ist zum letzten Mal geöffnet. Es gibt noch mal ein Silvestermenü, dann ist Schluss - "vorerst", wie der 67-Jährige im BT-Gespräch sagt. Wann und wie es mit dem Restaurant an traditionsreichen Stelle weitergeht, ist derzeit ungewiss. Fest steht indes, so Pagano, dass er das angegliederte Hotel "Da Franco" weiterbetreibt. Auch das Hotel "Schiff" und das Ristorante "Schützenliesel" in Rastatt werde er weiterführen, wie er betont. Hauptsächlich gesundheitliche, aber auch personelle Gründe gibt der 67-Jährige als Grund an, nun jedoch kürzerzutreten. Die Kraft schwinde - zumal die Arbeit in der Gastronomie aufgrund anhaltenden Personalmangels "sehr schwer geworden" sei. Er hätte gerne weitergemacht, hänge an dem Lokal, habe derzeit aber niemanden, der es weiterführen würde. Pagano, Eigentümer des Gebäudes, hält die Zukunft des Standorts derweil offen: Denkbar sei sowohl ein neuer Pächter als auch ein Verkauf des Restaurants. Dieses führte Pagano, der seit 51 Jahren Gastronom in Rastatt ist, nun rund 25 Jahre lang, seit 2000 unter dem Namen "Da Franco". 1994 hatte er es erworben. Die Geschichte des Lokal-Standorts reicht indes bis weit ins 18. Jahrhundert zurück. Aus dem Jahr 1706 datiert ein Dokument, in dem ersucht wird, dort eine Wirtschaft zu eröffnen. Die Erlaubnis wurde erteilt - das Haus trug den Namen "Adler". Weit über die Grenzen Rastatts hinaus bekannt machte Sternekoch Rudolf Katzenberger das Restaurant. Bis in die 80er Jahre war es als "Katzenberger's Adler" eine Gourmet-Adresse, in der sich auch Prominenz ein Stelldichein gab.

