Von unerwünschter Person bis zum fließenden Kulturdenkmal

Wir umschreiben 20 Mal bestimmte Begriffe oder Namen. Wer die Aufgaben löst, kann die Buchstaben aus den Farbfeldern übertragen, um das Lösungswort zu bilden.

Und wer erfolgreich rätselt, soll (mit etwas Glück) auch belohnt werden: Unter allen richtigen Einsendungen verlost die BT-Lokalredaktion einen Einkaufsgutschein im Wert von 75 Euro - einzulösen in Geschäften unserer Region.

Waagerecht:

1 In dieser einstigen Traditionswaffenschmiede entstehen jetzt Wohnungen. 2 Klein, aber oho: Er darf weiter das Zepter in der Doppelgemeinde auf der Hardt schwingen (Nachname). 3 Das ist nicht zum Knutschen: Diese stürmische Kult-Band darf die Iffezheimer Rennbahn nur kurz rocken. 4 Vom Chefsessel im Landratsamt auf den Ruhesitz im Bergdorf (Nachname). 5 Rastatter Symbolfigur, die nun endlich einen festen Stand hat. 6 Er war drei Jahrzehnte Mr. Rauental (Nachname). 7 Eine erfolgreiche Rastatter Stimme für "The Voice of Germany" (Nachname). 8 Dieser Rapper wird in Rastatt vom Gemeinderat zur unerwünschten Person erklärt. 9 Ex-Bundeskanzler, für dessen Name sich in Rastatt einfach kein Platz finden lässt (Nachname). 10 Mit ihm hat Rastatt einen weiteren Ehrenbürger (Nachname). 11 Nach diesem ehemaligen Rastatter Bau-Bürgermeister ist die unfallträchtigste Kreuzung im Landkreis Rastatt benannt (Nachname). 12 Schon 1200 Jahre am Rhein gelegen.

Senkrecht:

13 Für ihn spielt die Musik jetzt politisch im Stuttgarter Landtag (Nachname). 14 Aufpolierte Edelmeile im Herzen der Barockstadt. 15 Fließendes Kulturdenkmal zwischen Oberndorf und Rastatt. 16 Abschied vom langjährigen Chefdirigenten der Stadt (Nachname). 17 In dem imposanten Schornstein dieses Unternehmens an der B 462 hat es sich endgültig ausgeraucht. 18 Rutschige Premiere für Kufenfreunde im Schatten des Schlosses. 19 Mittelbaden muss schwarz tragen für einen weißen Blitz (Nachname). 20 Der neue Chef im Landratsamt (Nachname).