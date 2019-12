"Biologische Vielfalt ist das Immunsystem der Natur"

Die Gesetzeslage ist dabei eindeutig: Es ist verboten, wild lebenden Tieren oder wild lebenden Pflanzen der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, heißt es im Bundesnaturschutzgesetz (Paragraf 44), das 2009 vom Bundestag verabschiedet wurde. Was viele nicht wissen: "Zu den besonders geschützten Arten gehören unter anderem alle Vogelarten, die in der Europäischen Union vorkommen", erläutert Klatt, der aber gar nicht so sehr auf Gesetze pochen will. Er setzt vielmehr auf Aufklärung, unterstreicht aber auch die "Holschuld" jedes Bauherrn, sich vorab und rechtzeitig zu informieren.

Wer berät bei Fragen des Artenschutzes an Gebäuden?

Erste Ansprechpartnerin zu allen Fragen des Artenschutzes ist die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt. Das gilt zunächst für den privaten Bereich. Bei großen Planvorhaben wie etwa im Straßenbau prüfen Fachgutachter auf eventuelle, im Weiteren zu berücksichtigende Artenvorkommen und begleiten das Vorhaben auch bei der Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen. Dann ist vielfach die Höhere Naturschutzbehörde, das Regierungspräsidium, nicht das Landratsamt zuständig.

Was ist bei Bauvorhaben zu beachten?

Bei einem Bauvorhaben ist grundsätzlich vorab zu prüfen, ob dadurch geschützte Arten betroffen sein könnten. Rechtliche Grundlage ist Paragraf 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Bei Bauvorhaben an Gebäuden ist demnach sicherzustellen, dass keine Individuen geschützter Arten verletzt oder getötet werden und dass für die Arten auch nach Fertigstellung des Vorhabens Lebensräume in gleicher Quantität und Qualität wie vorher zur Verfügung stehen, betont Klatt.

Sind an einem Gebäude mit Artenvorkommen trotzdem Baumaßnahmen zulässig?

Prinzipiell dürfen Baumaßnahmen in solchen Fällen nur dann durchgeführt werden, wenn die Tiere nicht anwesend sind und somit nicht in Gefahr geraten, im Zuge der Maßnahmen verletzt oder getötet zu werden. Üblicherweise ist hierfür der Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar des Folgejahres anzusetzen. Während dieser Zeit kann davon ausgegangen werden, dass keine fluchtunfähigen Tiere am Gebäude vorhanden sind. Eine Ausnahme ist, wenn sich im Gebäude ein Winterquartier von Fledermäusen befindet. In diesem Fall ist zwingend eine Detailplanung unter Einbeziehung der Unteren Naturschutzbehörde und von Fachgutachtern notwendig. Darüber hinaus muss generell (auch außerhalb des oben genannten Zeitraums) darauf geachtet werden, dass bei einem Vorhaben bestehende Brutplätze oder Quartiere geschützter Arten nicht zerstört werden, informiert Klatt weiter. Kann dies nicht ausgeschlossen werden, sind eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und die Umsetzung von bestimmten, sogenannten funktionserhaltenden Maßnahmen notwendig (Neuschaffung von Quartieren/Nisthilfen).

Können Vogelnester, die jedes Jahr wieder genutzt werden (Storchen- oder Schwalbennester beispielsweise) oder Fledermausquartiere im Winter für Arbeiten entfernt werden?

"Solche über mehrere Jahre regelmäßig bezogene Niststätten/Quartiere sind auch während der winterlichen Abwesenheit der Tiere geschützt und dürfen nicht einfach entfernt werden", sagt Klatt. Was viele nicht wissen: Das gilt auch für Nisthilfen/Quartiere, die in Eigeninitiative angebracht wurden. Nur wenn sichergestellt ist, dass die Tiere das Quartier zu dieser Zeit nicht nutzen und dass es vor ihrer Rückkehr wieder funktionsfähig ist, darf es vorübergehend entfernt werden. Es bedarf dafür einer Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde.

Bei Bauarbeiten werden Vogelnester mit brütenden Vögeln entdeckt. Was ist zu tun?

Handelt es sich um brütende Vögel oder ein Nest mit Eiern oder Jungvögeln, müssen die Arbeiten sofort eingestellt und die Untere Naturschutzbehörde informiert werden, mit der das weitere Vorgehen abzustimmen ist. Ein Nest außerhalb der Brutzeit gilt als sogenannte Fortpflanzungsstätte, die ebenso wie relevante Ruhestätten (Schlafplätze von Haussperlingskolonien) geschützt sind. Ein Vogelexperte hilft, zu klären, um welche Art es sich handelt und wo und wie gegebenenfalls Ersatznistmöglichkeiten angebracht werden.

Was ist zu beachten, wenn bei Bauarbeiten Fledermäuse freigelegt werden?

"Fledermäuse unterliegen strengen artenschutzrechtlichen Bestimmungen. In einem solchen Fall sind die Arbeiten sofort einzustellen", betont Martin Klatt. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt muss informiert werden. Wenn möglich, sollte man die Tiere sitzen lassen und das Versteck wieder abdecken. Im Notfall (Quartier zerstört, Fledermäuse herausgefallen), kann man die Tiere auch vorsichtig mit Handschuhen in eine Schachtel setzen. Die Untere Naturschutzbehörde berät über das weitere Vorgehen.

Lassen sich Tiere eventuell umsiedeln?

"Für viele Arten ist dies verboten und teils auch nicht erfolgversprechend", weiß Biologe Klatt. Eine Umsiedlung setze voraus, dass möglichst schonend vorgegangen wird, und die Stelle, an der die Tiere ausgesetzt werden sollen, auch ihren Lebensraumansprüchen genügt und ausreichend "Kapazität" hat (nicht also schon durch andere Individuen der Art besetzt ist). Dies müssen Experten beurteilen. Eine direkte Umsiedlung bedarf bei geschützten Arten der vorherigen Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und einer entsprechenden Genehmigung. "Das gilt auch für Hornissennester", betont Klatt, "denn diese Wespenart ist nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt".

Kann man Tiere durch Nisthilfen unterstützen?

Ja. Es gibt mittlerweile Nisthilfen für viele Tierarten: Für Vögel, Fledermäuse oder Hornissen beispielsweise. Bei der Anbringung gibt es jedoch viele Dinge zu beachten: Das Einflugloch der Vogelnisthilfe sollte für die meisten Arten wetterabgewandt und nicht dauerhaft stark besonnt sein. Ausnahme ist der Mauersegler, der nordexponierte Nisthilfen bevorzugt. Fledermauskästen wiederum benötigen freien An- und Abflug, möglichst hoch am Gebäude und eine warme, windstille Lage. Zu Details gibt es vielfältige Infos im Internet. Auch NABU-Ortsgruppen beraten.

Ist der Einbau von Gebäudequartieren für Tiere förderfähig?

Ja. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) listet in ihrem Katalog der förderfähigen Maßnahmen unter dem Punkt "Welche Maßnahmen sind bei der Wärmedämmung von Wänden förderfähig" die Maßnahme "Erhalt von Nistplätzen für Gebäudebrüter (z. B. durch Einbau von Nistkästen/Niststeinen in die Fassade oder in die Wärmedämmung sowie besondere Konstruktionen in Traufkästen)" auf, heißt es in der Broschüre "Artenschutz am Haus", einem Projekt des Landkreises Tübingen.

Wo kann man erfahren, welche Pflanzen/Tiere geschützt beziehungsweise streng geschützt sind?

Umfassende Informationen über geschützte Arten gibt die Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: www.lubw-bw.de. Der direkte Blick in die Bundesartenschutzverordnung ist zudem hilfreich. Auskunft gibt die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt, (0 72 22) 3 81-40 52, E-Mail: naturschutz@landkreis-rastatt.de, ebenso der Naturschutzbund (NABU) Rastatt: (0 72 22) 3 03 59, E-Mail: NABU-LNV-Rastatt@gmx.de. "Im Übrigen hat das nichts damit zu tun, ob diese Tiere/Pflanzen in der Region häufig vorkommen oder selten sind", räumt Martin Klatt mit einem verbreiteten Irrglauben auf. Alle Amphibien seien beispielsweise geschützt, auch die (noch) häufige Erdkröte und der Grasfrosch. ebenso alle Bienen und Hummeln. Weitere Infos:

www.artenschutz-am-haus.de