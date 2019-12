In der "Villa 36" ist niemand allein

Bietigheim - Beate Zoller kann sich noch gut an die Vorbehalte erinnern, mit denen die privaten Initiatoren der "Villa 36" zu kämpfen hatten: Von einer Kommune bis hin zu einem anrüchigen Etablissement rankten sich die wildesten Spekulationen, weil das Projekt eine völlig neue Wohnform im nördlichen Landkreis war, erzählt sie schmunzelnd. Es floss allerdings noch viel Wasser den Rhein hinunter, bis ein passendes Grundstück gefunden und schließlich die schöne Idee vom gemeinschaftlichen und selbstbestimmten Wohnen, vom "zusammen alt werden" in die Tat umgesetzt werden konnte

.

Seit diesem Jahr ist die "Villa 36" in Bietigheim mit Leben erfüllt. Die Initiatoren haben das Haus finanziert und es nach ihren Vorstellungen bauen lassen, die in mehreren Workshops erarbeitet wurden. "Ich fühle mich hier gut aufgehoben", sagt Beate Zoller glücklich, die im Juni von Rastatt in die Hardtgemeinde gezogen ist. Die "Villa 36", die ihren Namen erhielt, da sie auf der alten B 36 errichtet wurde, ist ein altersgerecht gebautes Mehrfamilienhaus mit zwölf Eigentumswohnungen, die zwischen 50 und 120 Quadratmeter groß sind und weitgehend von den Eigentümern selbst bewohnt werden, nur wenige sind vermietet. Eine davon wird als Gemeinschaftswohnung für verschiedene Aktivitäten genutzt, die Hausbewohner zahlen dafür anteilig eine kleine Miete.

Eine Wohnung für viele Aktivitäten

Dort gibt es ein großes Wohnzimmer mit Klavier, eine Küche, ein Bad und ein Schlafzimmer. Letzteres dient praktischerweise oft als Gästezimmer, wenn Familienangehörige der Bewohner oder Freunde zu Besuch sind, da nicht alle die Möglichkeit haben, Übernachtungsgäste in ihrer eigenen Wohnung unterzubringen. Wer die Räumlichkeit benötigt, muss sich nur rechtzeitig in eine Liste eintragen.

Ursprünglich war die "Villa 36" als Wohnform für die Generation 50 plus gedacht, doch nun ist ein Mehrgenerationenhaus daraus geworden, in der 19 erwachsene Menschen im Alter von 19 bis 73 Jahren leben und ein fünfjähriges Kind. Es handelt sich dabei um alleinstehende Frauen, Paare und Familien mit ganz unterschiedlichen Berufen: Eine Kindererzieherin ist dabei, ein Hausmeister, eine Einzelhandelskauffrau, ein Arzt und ein Qualitätsbeauftragter, um nur einige zu nennen. Die Altersstruktur ist zwar gemischt, die Konzeption dennoch dieselbe geblieben: Die "Villa 36" versteht sich als sorgende Gemeinschaft. "Hier geht keiner verloren. Hier ist niemand allein", erläutert Beate Zoller, die Vorsitzende des Bewohnervereins ist.

Oft sehr einsam gefühlt hat sich Luise Pieper in den vergangenen Jahren, als sie noch in Elchesheim-Illingen wohnte. Die Kinder sind schon lange aus dem Haus und sie selbst ist seit 1993 alleinstehend, erzählt die 73-Jährige leise. Zwar habe sie sich 14 Jahre in der Seniorenarbeit in Elchesheim engagiert und auch viel Freude dabei empfunden, "aber wenn man dann abends nach Hause kommt und die Tür hinter sich schließt, dann ist man allein. Und Einsamkeit ist immer ein schlechter Partner." Gleichwohl habe sie viele Jahre mit sich gerungen, sei unentschlossen gewesen, in eine alternative Wohnform zu ziehen. "Es war ja mein Elternhaus, da hängt das Herz daran, das gibt man nicht leichtfertig auf", sagt die Rentnerin, und dabei schwingt ganz viel Sentimentalität in ihrer Stimme mit. Es sei auch schwer gewesen, das Haus zu räumen, meint sie rückblickend. Wenn man sich von 154 auf 80 Quadratmeter Wohnfläche verkleinert, muss man sich zwangsläufig von vielem trennen. Etliches wurde verschenkt, manches entsorgt. Töchter und Schwiegersöhne hätten sie tatkräftig dabei unterstützt, merkt sie dankbar an. Das Haus veräußerte Luise Pieper an eine Familie und kaufte sich ihre Wohnung in der "Villa 36", in der sie bislang die einzige Rentnerin ist. "Heute vermisse ich nichts, außer vielleicht meinen großen Garten", räumt sie kurz ein, verweist aber zugleich auf ihren großzügigen Balkon im neuen Zuhause, den sie bereits mit Grünpflanzen bestückt hat.

Und dann erzählt sie vom Leben in der "Villa 36", von der schönen Gemeinschaft, die ihr so guttut und in der sie sichtlich aufblüht. Es sei ein Gewinn und sehr erfrischend, dass auch jüngere Menschen ins Haus gezogen sind, fügt sie hinzu. Alle seien sehr hilfsbereit. "Ich fühle mich wohl hier. Und ich habe viel mehr Lebensqualität". Bei diesen Worten strahlen ihre Augen. Im Ort hat sie sich bereits den Mittwochsfrauen angeschlossen, eine Gruppe alleinstehender Damen, die sich zu Unternehmungen wie Kino- oder Weihnachtsmarktbesuch treffen. Und in der "Villa 36" mischt die rüstige Rentnerin bei der Gartengruppe mit, die die Außenanlage bepflanzt hat.

Die Bewohner sitzen nicht jeden Tag zusammen, man achtet aber aufeinander, kümmert sich. "Hat man jemanden vielleicht schon länger nicht gesehen? Geht es ihm noch gut? Dann klopft man mal an die Tür und fragt einfach nach", sagt Beate Zoller. Und wenn jemand ein Anliegen hat, Hilfe braucht oder einfach nur einen kleinen Plausch halten will, dann findet er auch einen Ansprechpartner mit einem offenen Ohr. Nichts sei verpflichtend, jede Hilfe freiwillig. Vielleicht funktioniert das Zusammenleben deshalb so gut. Streit gab es bisher noch nicht, bekräftigt die 59-Jährige. Die Bewohner seien eine lebhafte Gruppe, aber immer lösungsorientiert.

Einmal im Monat findet eine Bewohnerversammlung in der Gemeinschaftswohnung statt. Dort treffen sich die Bewohner auch zu diversen Aktivitäten wie Spiele- oder Kinoabend oder Backen. Wer sich mit einer Aktivität einbringen will, vermerkt diese auf dem "Schwarzen Brett" im Erdgeschoss. Wer Zeit und Lust hat, kommt dann einfach dazu. Einer kauft ein, die Kosten werden auf die Beteiligten umgelegt. Zoller könnte sich für die Zukunft weitere Aktivitäten zur Gemeinschaftspflege vorstellen wie etwa ein gemeinsames Essen an Samstagen.

Sie habe gerne Menschen um sich, sagt die medizinische Fachangestellte, die sich viele Jahre eine Wohnform wie in der "Villa 36" gewünscht und daher auch das Projekt mit den Initiatoren, dem Bietigheimer Arzt Thomas Kölmel und Ingrid Heck-Fütterer, verfolgt hat, die Geschäftsführerin des Seniorenbeirats und im Jugend-, Familien- und Seniorenbüro der Gemeinde Bietigheim tätig ist. Als die Kinder aus dem Haus waren, wurde es in der 100 Quadratmeter großen Mietwohnung in Rastatt zu still für Beate Zoller. Heute lebt die lebenslustige Frau auf 51 Quadratmetern gleich neben Luise Pieper und sagt wie diese: "Ich habe den Umzug nicht bereut." Zudem seien ihre drei erwachsenen Kinder "richtig erleichtert", die Mutter gut versorgt zu wissen, berichtet sie lächelnd.

"Kein Heimweh" verspürt auch Dr. Thomas Kölmel, der aus seinem großen Haus in Bietigheim ausgezogen ist und nun in einer 120-Quadratmeter-Wohnung in der "Villa 36" mit seiner Frau wohnt. "Es war die total richtige Entscheidung", urteilt der noch praktizierende Arzt, der den Traum von der "Villa 36" zusammen mit Ingrid Heck-Fütterer seit 2009 hartnäckig verfolgt und vorangetrieben hat. Es bedurfte freilich eines langen Atems, weil es sich mit dem Bauplatz so lange hingezogen habe und die Gemeinde einen höheren Preis verlangte, als die Gemeinschaft erwartet hatte. Daraufhin seien einige Interessenten abgesprungen.

Damit das Projekt dennoch verwirklicht werden konnte, hat die Dr. Jakob-Kölmel-Stiftung zwei Wohnungen in dem Objekt finanziert, wobei eine die Gemeinschaftswohnung ist. In zwei weitere Wohnungen, die ebenfalls vermietet sind, haben die beiden Söhne von Heck-Fütterer investiert. Und auch die 61-Jährige und ihr Mann haben in dem Haus eine eigene 108 Quadratmeter große Wohnung bezogen.

Erwartungen "voll erfüllt"

Das Leben in der "Villa 36" habe ihre Erwartungen "voll erfüllt", betont Ingrid Heck-Fütterer, die zuvor in Elchesheim gelebt hat. Der Standort in Bietigheim sei ideal. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Nähe, und der Weg zu ihrem Arbeitsplatz ist nur einen kurzen Fußweg entfernt. Die gemischte Truppe im Haus sei sehr bereichernd, und außerdem sei es viel schöner, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Das bestätigt auch Thomas Kölmel. Der 63-Jährige spricht von einer guten zwanglosen Gemeinschaft. Klar, dass diese natürlich auch weitgehend miteinander ins neue Jahr hineinfeiern will. So steigt am heutigen Silvesterabend in der "Villa 36" eine schöne Fete, wobei sich Kölmel auf gutes "Essen, Musik und Kommunikation" freut.