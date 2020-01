Unsere Fotos

Gaggenau

Besondere "Dinge" über Unimog Gaggenau (red) - Eigentlich gibt es nichts, was man nicht an den Unimog bauen konnte. Irgendwie war das Konzept der Erfinder eine "eierlegende Wollmilchsau". So zu lesen im von Carl-Heinz Vogler aus Selbach erschienen Buch "101 Dinge, die man über Unimog wissen muss" (Foto: Vogler). » Weitersagen

Karlsruhe

Skandal im Kunsthandel Karlsruhe (red) - 2019 war reich an Kunstskandalen, einer traf ins Herz des Kunsthandels: Ein Galerist aus Freudenstadt und prominenter Aussteller der Art Karlsruhe ist in einen Richter-Fälschungsskandal verwickelt. Er wurde verhaftet, seine Berliner Galerie geschlossen (Foto: Symbolbild). » Weitersagen

Neuruppin

200. Geburtstag Fontanes jährt sich Neuruppin (red) - Theodor Fontane auf dem Sockel in Neuruppin, wo er vor 200 Jahren am 30. Dezember geboren wurde. Der Schriftsteller, berühmt für seine Berichte über die Mark Brandenburg und die späten Romane, brillierte mit sprachlichem Feinschliff und Dialogkunst (Foto: dpa). » Weitersagen

Krefeld

Redlicher Finder gibt 16.000 Euro ab Krefeld (dpa/red) - Sie sind selten, aber es gibt sie doch: eine gute Nachricht. Hier ist sie: Ein Mann hat in Krefeld einen Rucksack mit 16.000 Euro gefunden - und beides ohne zu zögern bei der Polizei abgegeben. Auf den Finderlohn verzichtete der Elektromeister ebenfalls (Foto: dpa). » Weitersagen