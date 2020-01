Felddiebe werden mit vollem Namen bekannt gegeben

Am 2. März 1946 hieß es, dass eine Kommission alle Wohnungen auf ihre Belegstärke überprüfen werde. Erfreulich war für die Betroffenen, dass nun erstmals die Quartiergelder für die Monate Juni bis November 1945 für die beschlagnahmten Räume ausbezahlt wurden. Genaue Regelungen zur Wohnraumbewirtschaftung und der sofortigen Meldung von freigewordenem Wohnraum gab es auch noch 1948 - mit empfindlichen Strafen bei Nichtbefolgung von bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 100.000 RM, die durch ein deutsches oder ein Gericht der Militärregierung ausgesprochen werden konnten und vor allem abschreckenden (erziehenden) Charakter hatten.

Die erste protokollierte Gemeinderatssitzung nach 1945 fand am 7. März 1946 unter dem Vorsitz von Bürgermeister Otto Schäfer statt. (...) Die ersten Beschlüsse waren, dass der Rat- und Notarschreiber Josef Klinger im Dienste der Gemeinde verbleiben und die Posthaltestelle ausgeschrieben werden solle. Wie in Malsch und anderen angrenzenden Orten der nahen amerikanischen Besatzungszone wurden zudem von der Verwaltung weiter Wohnungslisten zur Unterbringung von "Ostflüchtlingen" angefertigt, da unklar war, ob und wie viele Menschen, die man später Heimatvertriebene nannte, aufgenommen werden mussten. (...) Doch im Gegensatz zu Malsch und dem Kreis und der Stadt Karlsruhe sollten 1946 nur sehr wenige Vertriebene wegen der Grenze der Besatzungszonen oberhalb von Muggensturm in die Gemeinde kommen.

In den folgenden, wieder regelmäßig und systematisch nach Themen geordneten Sitzungen ging es dann um das Verwalten des Lebens in der Gemeinde - bis ins kleinste Detail -, eine gewisse Kontinuität, die nicht ungewöhnlich für eine Gemeinde der Größe von Muggensturm war, aber die nun wieder fühlbare Stabilität der öffentlichen Ordnung und des Zusammenlebens zeigt. In den Protokollen wird nur indirekt deutlich, dass es in der Gemeinde mit der französischen Kommandantur noch eine weitere und mächtigere Ordnungsinstanz gab.

Ab 1947 beschäftigte man sich im Rat mit vielen Baugesuchen, die in der Regel genehmigt wurden. Am 14. November 1948 fanden dann Kommunalwahlen statt, die in der Gemeinderatssitzung am 15. Oktober 1948 vorbereitet wurden. (...)

Im April 1946 und Juni 1947 wurde auf die Maikäferbekämpfung mit ausgegebenen Spritzen und Spritzmittel hingewiesen. Im Mai erging die Anordnung, dass Schlachtkälber abzuliefern seien. Zivilpersonen war das Betreten der Quartiere der Besatzungstruppen weiter verboten. Im Sommer 1946 und 1947 nahmen die Forst- und Felddiebstähle überhand. Die Gemeinde war gezwungen, einen erweiterten Feldschutz einzusetzen. Personen, die man bei Felddiebstählen stellte, wurden mit Namen bekannt gegeben. (...)

Im August 1946 wurde der Fleischverkauf auf den Samstag festgelegt. Für die Farren- und Ziegenbockhaltung musste jeder Halter 30 Pfund Hafer pro Kuh und 15 Pfund Hafer pro Ziege abliefern. Das Landesernährungsamt regelte auf Veranlassung der französischen Militärregierung auch in der Folge alles bis ins kleinste Detail. Im November 1946 wurde über das Überhandnehmen von Schulversäumnissen geklagt. Kinobesucher mussten zu jeder Vorstellung zwei bis drei Scheite Brennholz mitbringen. Nur dann bekam man eine Eintrittskarte.

Am 22. Januar 1947 versagte der Gemeinderat einen Antrag, im Badischen Hof "Lichtspielvorführungen" stattfinden zu lassen, da der dafür vorgesehene Saal zu diesem Zweck bisher nicht eingerichtet sei. In den folgenden Sitzungen geht es immer mehr um die Regelung von wirtschaftlichen Aktivitäten wie die Zuweisung von Bauplätzen für Firmen, die anfangs aber wegen fehlender Pläne und der Nichtregelung von Materialfragen nicht erfolgen konnte. Es wird aber zunehmend deutlich, dass die schweren Nachkriegsmonate und -jahre allmählich zu Ende gingen, da die Gemeinde zum Beispiel am 26. Februar 1947 dem Fremdenverkehrsverband beitrat.

marokkanischem Vater



Der Gemeinderat kümmerte sich seit Herbst 1946 mit einer eigenen Holzkommission um die Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz. Im Februar 1947 wurde zudem das Verbot ausgesprochen, Maskenumzüge zu veranstalten. Dafür wurde im März 1947 das Brennverbot für Branntwein aufgehoben. Im Winter 1947 machte sich die Holzknappheit besonders bemerkbar. Aus diesem Grunde wurden ab dem 1. März im monatlichen Wechsel jeweils drei Bäckereien geschlossen. (...)

Es ist nicht auszuschließen, dass es auch in Muggensturm zu Vergewaltigungen von einheimischen Frauen durch französische Soldaten kam. Viele Zeitzeugen gaben darüber keine Auskunft, verwertbare Zahlen gibt es wie in der gesamten französischen Besatzungszone nicht. Ab Ende 1945 waren Soldaten außerdienstliche Kontakte zu deutschen Frauen erlaubt, auch die Anerkennung von Kindern war möglich. 1946 und danach wurden im Dorf einige Kinder geboren, die sichtbar marokkanische Väter hatten und seitdem "Maroccs" genannt wurden.

Der Muggensturmer Bürger Edmund "Eddie" Müller (Jahrgang 1948) versuchte Ende der 1980er-Jahre vergeblich, seinen leiblichen Vater in Marokko zu finden und wurde dabei von einem Fernsehteam des damaligen Südwestfunks Baden-Baden (SWF) begleitet. Am Ende des ausgestrahlten TV-Films wurde fälschlicherweise behauptet, dass der Vater gefunden wurde. Bei Edmund Müller meldeten sich nach seinem Marokko-Aufenthalt tatsächlich einige Männer und Familien, die schriftlich vorgaben, mit ihm verwandt zu sein. "Ich war schon vorher gewarnt worden, dass jeder gerne einen Onkel aus Deutschland haben wolle und man vorsichtig sein müsse", erinnert sich Müller. Er erzählt, dass es für seine Mutter Hedwig (1925-2009) im tief katholischen Muggensturm nicht einfach gewesen sei, als sie als "Maroc-Hure" ein Kind von einem marokkanischen Besatzungssoldaten erwartete, der vor der Geburt des Kindes nach Indochina/Vietnam versetzt worden war. Edmund Müller erzählt: "Mein Vater, der Ali Ould-Hammed hieß und etwa 1922 geboren wurde, wusste nach der Erzählung meiner Mutter von der Schwangerschaft. Meine Mutter bekam auch in der Familie, die noch nicht komplett von der NS-Ideologie befreit war, große Probleme und Vorwürfe. Sie durfte die ersten neun Monate nach meiner Geburt nicht mehr am Tisch in der Küche sitzen und bekam ihr Essen auf dem Flur. Da es in Muggensturm aber etwa 20 Säuglinge und Kleinkinder wie mich gab, lösten sich die Probleme für meine Mutter in der Familie langsam, zumal meine Großeltern damit begannen, mich zu lieben. Als Kind und Jugendlicher gab es dennoch immer wieder rassistische Bemerkungen nach dem Motto ,Du Maroc, du, hau ab!'."

Ein Zeitzeuge berichtet von einem Mann, der aus der Kriegsgefangenschaft kam und neben seinen Kindern ein kleines Mädchen mit "dunklem Teint" erblickte: "Der Mann hat sein Haus verlassen und sich scheiden lassen." (...)

Uneheliche Kinder mit französischen Soldaten fielen unterdessen weniger auf. Wer dem sozialen Druck und Nachfragen nicht standhielt, hatte nur die Wahl, Muggensturm zu verlassen. Wie eine Zeitzeugin berichtet, herrschte im Dorf in der direkten Nachkriegszeit durchaus ein Mangel an jungen Männern, sodass auch mehr oder weniger diskrete Liebesbeziehungen mit Soldaten nicht unüblich waren. Dadurch konnte auch die Lebensmittelversorgung verbessert werden, da die Armee ihre Soldaten in Muggensturm mit einem eigenen Geschäft versorgte. Manche Soldaten teilten unterdessen Lebensmittel ohne weitere Gegenleistung, wenn sie in Familien untergebracht waren. (...)

In Muggensturm sind in der Erinnerung auch Fälle bekannt, in denen Frauen mit einem unehelichen Kind einen Einheimischen heirateten und damit zumindest offiziell die "Familienehre" wiederhergestellt wurde. Die Menschen im Ort kannten viele dieser durchaus tragischen Lebensschicksale von Frauen, sprachen und sprechen teilweise noch heute darüber, hinterlassen aber keine schriftlichen Zeugnisse.

