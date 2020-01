"Da würde eine enorme Last von mir abfallen"

Moskau

Carlsen bester Fußball-Manager Moskau (ham) - Magnus Carlsen hat nicht nur am Jahresende seine WM-Titel elf und zwölf bei der Schnell- und Blitzschach-WM in Moskau abgeräumt. Der Norweger (Foto: Ootes) übernahm auch im virtuellen Fußball-Managerspiel "Fantasy Premier League" Platz eins der Weltrangliste. » Weitersagen (ham) - Magnus Carlsen hat nicht nur am Jahresende seine WM-Titel elf und zwölf bei der Schnell- und Blitzschach-WM in Moskau abgeräumt. Der Norweger (Foto: Ootes) übernahm auch im virtuellen Fußball-Managerspiel "Fantasy Premier League" Platz eins der Weltrangliste. » - Mehr

Stuttgart

Kretschmann ruft zu Zuversicht auf Stuttgart (lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Menschen dazu ermuntert, in schwierigen Zeiten zuversichtlich zu bleiben. "Ja, die Aufgaben, die vor uns liegen, sind groß. Und einfach wird es nicht", sagte er in seiner Neujahrsansprache in Stuttgart (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Menschen dazu ermuntert, in schwierigen Zeiten zuversichtlich zu bleiben. "Ja, die Aufgaben, die vor uns liegen, sind groß. Und einfach wird es nicht", sagte er in seiner Neujahrsansprache in Stuttgart (Foto: dpa). » - Mehr

London

Für 22 Pfund Richtung Rausch London (red) - Drei Wochen lang befindet sich der Alexandra Palace im Norden Londons im Ausnahmezustand - und zwar bei der Darts-Weltmeisterschaft. Dann herrscht in der 3000 Zuschauer fassenden Halle Volksfeststimmung - mit reichlich Bier, Musik und bunten Kostümen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Drei Wochen lang befindet sich der Alexandra Palace im Norden Londons im Ausnahmezustand - und zwar bei der Darts-Weltmeisterschaft. Dann herrscht in der 3000 Zuschauer fassenden Halle Volksfeststimmung - mit reichlich Bier, Musik und bunten Kostümen (Foto: dpa). » - Mehr

Gaggenau

Spvgg Ottenau ist voll im Soll Gaggenau (red) - Die Tischtennis-Badenliga befindet sich derzeit in der Winterpause. Zeit also, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und die Hinrunde Revue passieren zu lassen. Während die TTF Rastatt im Abstiegskampf stecken, ist die Spvgg Ottenau mit Platz vier voll im Soll (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Die Tischtennis-Badenliga befindet sich derzeit in der Winterpause. Zeit also, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und die Hinrunde Revue passieren zu lassen. Während die TTF Rastatt im Abstiegskampf stecken, ist die Spvgg Ottenau mit Platz vier voll im Soll (Foto: fuv). » - Mehr