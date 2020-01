Öffentliches Interesse gegen privaten Besitz

Stuttgart



Streik: Flüge in Stuttgart annulliert Stuttgart (lsw) - Der dreitägige Streik der Flugbegleiter bei Germanwings hat sich am ersten Tag kaum auf den Betrieb am Stuttgarter Airport ausgewirkt. Es seien nur wenige Flüge ausgefallen, hieß es am Montag. Am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden gibt es keine Auswirkungen (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Der dreitägige Streik der Flugbegleiter bei Germanwings hat sich am ersten Tag kaum auf den Betrieb am Stuttgarter Airport ausgewirkt. Es seien nur wenige Flüge ausgefallen, hieß es am Montag. Am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden gibt es keine Auswirkungen (Foto: dpa). » - Mehr