"Da würde eine enorme Last von mir abfallen"

Baden-Baden

Erlesenes Teilnehmerfeld Baden-Baden (red) - Die SG Steinbach/Kappelwindeck lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Franz-Hoffmann-Turnier am Sonntag in die Halle 2 der Südbadischen Sportschule in Steinbach ein. Das Handball-Turnier wartet mit einem erlesenen Teilnehmerfeld auf (Foto: Manz).

Frankfurt

Eintracht: Die Last der Krise Frankfurt (dpa) - Adi Hütter ist mit Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nun steht der Chefcoach vor der größten Herausforderung: Die in die Krise geratenen Hessen aus dem Bundesliga-Abstiegssog zu bringen (Foto: dpa).

Moskau

Carlsen bester Fußball-Manager Moskau (ham) - Magnus Carlsen hat nicht nur am Jahresende seine WM-Titel elf und zwölf bei der Schnell- und Blitzschach-WM in Moskau abgeräumt. Der Norweger (Foto: Ootes) übernahm auch im virtuellen Fußball-Managerspiel "Fantasy Premier League" Platz eins der Weltrangliste.

Stuttgart

Kretschmann ruft zu Zuversicht auf Stuttgart (lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Menschen dazu ermuntert, in schwierigen Zeiten zuversichtlich zu bleiben. "Ja, die Aufgaben, die vor uns liegen, sind groß. Und einfach wird es nicht", sagte er in seiner Neujahrsansprache in Stuttgart (Foto: dpa).