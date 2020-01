Entdeckungsreisen auf beiden Seiten des Rheins

Das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört zeigt noch bis 8. Januar eine Ausstellung über die Fledermäuse - Jäger der Nacht.

Rheinpark-Guide Bernard Unser lädt am Sonntag, 12. Januar, 10 Uhr, zur Erlebnistour durch die winterliche Rastatter Rheinaue ein. Die Entdeckungsreise in die Natur findet in Plittersdorf statt und dauert etwa dreieinhalb bis vier Stunden.

Blick ins Elsass: Morgen, 5. Januar, 16 Uhr, findet in der Kirche von Munchhausen ein Dreikönigskonzert der "Rainbow kids" unter Leitung von Claire Gabel statt. Immer mittwochs in den geraden Wochen können um 19.30 Uhr in der ehemaligen Kindertagesstätte in der elsässischen Gemeinde Mothern französische und deutsche Volkslieder gemeinsam gesungen werden. Im Espace d'art Paso du Pôle Culturel in Drusenheim ist von 15. Januar bis 15. Februar die Kunstausstellung "Lichtflächen/Schattenlinien - Stadtlandschaften" von Ingrid Rodewald und Indra zu sehen. Theaterabende finden am 17., 18. Januar um 20 Uhr und sowie 25. Januar um 14 Uhr im Gemeindesaal Munchhausen statt. Aufgeführt wird der Dreiakter " D'Mafia un e Andenke uss Italie" von Bernard Weinhard. Elsässisches Kabarett gibt es am 18., 24. und 25. Januar um 20 Uhr und am 19. Januar um 15 Uhr in der Maison des Oeuvres et de la Culture in Roeschwoog: "Rennerei im Spitaal". Im Pôle Culturel Drusenheim steht am 18., 24., 25. und 31. Januar sowie am 1. und 2. Februar jeweils um 20 Uhr sowie am 19. Januar und 2. Februar jeweils um 14.30 Uhr eine Aufführung in Mundart auf dem Programm: "Wenn d'Elsasser Paris uff de Kopf stelle". Am 19. Januar, 14 Uhr, präsentiert Udo Götz den Lichtbildervortrag "Steinmauern früher" im Bürgerhaus Alte Schule. Im Anschluss wird Kaffee und Kuchen angeboten. Ein Nachmittag mit Mundart und Musik findet um 15 Uhr im Museum zur Siedlungsgeschichte in Rheinstetten-Neuburgweier statt.

"Wildnis und Auwälder" ist der Titel der geführten Wanderung mit Rheinpark-Guide Bernard Unser am 26. Januar um 10 Uhr. Vom Hochwasserdamm bis zum Rhein durchqueren die Teilnehmer die verschiedenen Lebensbereiche der Rheinaue und lernen die Landschaft, Tierwelt und vieles mehr hautnah kennen.

Februar:

Rheinpark-Guide Wilfried Hertweck lädt am 1. Februar um 14 Uhr zu einer geführten Wanderung durch die winterlichen Rheinauen bei Wintersdorf. Schwerpunkt der zwei- bis dreistündigen Wanderung ist "die winterliche Unruhe - Wasser, ein machtvoller Auengestalter".

In der Tradition der Lichtstuben, in denen man sich während der Wintermonate traf, um zum einen Licht und Heizmaterial zu sparen, zum anderen um zu musizieren, zu handarbeiten, Geschichten und Märchen zu lauschen, erzählt Annette Volz am 2. Februar um 15 Uhr Märchen, die zur kalten Jahreszeit passen, im Museum zur Siedlungsgeschichte in Neuburgweier.

Rheinpark-Guide Wilfried Hertweck lädt am 8. Februar zur weiteren Exkursion "Sonnenuntergang - Mondaufgang" um 16 Uhr ein. Während der Winterwanderung durch die verzaubernden Auen in Plittersdorf erfahren die Teilnehmer Interessantes über das Leben der Menschen vor und nach der Rheinkorrektur durch Tulla sowie über die Flora und Fauna.

Egon Kästel präsentiert am 16. Februar um 15 Uhr einen Lichtbildervortrag über den Auenwald im Jahreslauf im Museum zur Siedlungsgeschichte in Rheinstetten-Neuburgweier. Am 23. Februar startet um 11 Uhr die Exkursion "Wir bestimmen Bäume und Sträucher", die vom Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört angeboten wird.

März:

Am 7. März lädt Rheinpark-Guide Peter Vogler um 14 Uhr zu einer geführten Wanderung durch die Rheinauen bei Rastatt-Wintersdorf ein und zeigt die ersten Frühlingsboten: Blaustern, Aronstab und Zitronenfalter. Treffpunkt ist das Gasthaus "Grüner Baum" in Wintersdorf.

Die Gemeinde Rheinmünster bietet am 8.und 22. März um 14 Uhr eine Führung durch das Münster mit Manfred Huber an. Die Teilnehmer erhalten Informationen und einen geschichtlichen Überblick über die Reichsabtei Schwarzach.

"Adams Äpfel" heißt das Puppenspiel, das am 13. März vom Figurentheater Marotte um 20 Uhr auf der kleinen Bühne der Volksschauspiele Ötigheim gespielt wird. Am 14. und 15 März, 15 Uhr, zeigt die "Marotte" an gleicher Stelle die Geschichte des Grüffelo für alle Menschen ab vier Jahren.

Rheinpark-Guide Wilfried Hertweck lädt am 14. März um 9 Uhr zu einer Gourmet-Wanderung durch das elsässische Sessenheim ein. Nach der Besichtigung der evangelischen Kirche und diverser Goethe-Erinnerungsstätten im Ort findet ein Mittagessen im Sternenrestaurant "Auberge au Boeuf" statt.

Am 15. März laden das Naturschutzzentrum Karlsruhe und die NABU-Gruppe Karlsruhe um 7 Uhr zu einer Exkursion "Vogelgesänge in der Fritschlach".

"Was hat das Unkraut mit uns zu tun?", lautet der Titel des Vortrags, der am 19. März im Riedmuseum Ottersdorf um 18 Uhr angeboten wird. Marianne Knörr-Groß verrät Allgemeines zu den Wildkräutern und ihrer Verwendung .

Rheinpark-Guide Christel Zorn lädt am 21. März zu einer Exkursion durch das Naturschutzgebiet Wörthwald/Lichtenau um 14 Uhr ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Sportplatz Lichtenau.

Am 29. März veranstaltet Rheinpark-Guide Christina Schreier um 11 Uhr die Wanderung "Frühling im Auenwald". Auf die Suche nach den Frühlingsboten geht es auf der etwa vierstündigen Tour durch die Rheinauen. Treffpunkt ist der Sportplatz in Au am Rhein.

Udo Götz bietet um 14 Uhr eine Dorfführung durch die Hauptstraße von Steinmauern mit Geschichte und Geschichten über die alten Gebäude und ihre Bewohner an. Anschließend findet ein geselliges Beisammensein im Bürgerhaus "Alte Schule" statt.

Eine zweisprachige Broschüre zum kompletten Programm liegt laut Pressemitteilung kostenlos in Gemeindeverwaltungen, Tourismusbüros, Buchhandlungen und Museen des Pamina-Rheinparks aus und kann im Internet abgerufen werden.

www.pamina-rheinpark.org

Kontakt: Im Riedmuseum Ottersdorf, unter (0 72 22) 2 55 09 oder per E-Mail an

info@pamina-rheinpark.org.