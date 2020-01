"Sozialregion" geht an den Start Rastatt (dm) - Günstiger ins Museum, ins Bad oder zum Training, Rabatt im Einzelhandel: Die Rastatter Kinder- und Familienkarte sowie die "Familienkarte plus", die gemeinsame Unternehmungen unterstützen sowie Bildung und Teilhabe fördern sollen, werden zusätzlich zu den städtischen Einrichtungen bei inzwischen rund 40 Partnern anerkannt. Diese Bilanz zieht die Stadtverwaltung ein Jahr nach deren Einführung. Nun geht auch die initiierte Erweiterung an den Start: Die mit den Städten Gaggenau und Bühl gegründete "Sozialregion Mittelbaden".







Das heißt: Ab kommendem Dienstag sollen die mit der Familienkarte verbundenen Wertmarken auch für Leistungen der öffentlichen Einrichtungen dieser beiden Städte genutzt werden können - umgekehrt gilt dies für die Besitzer Gaggenauer und Bühler Kinder- und Sozialpässe in Rastatt, wie die städtische Pressestelle auf Nachfrage des BT bestätigte. Die Pläne sehen weiter vor, die gegenseitige Akzeptanz der Karten/Wertmarken auch auf Handel, Gewerbe und Gastronomie aller drei Städte auszuweiten. Als Vorbild gilt hier die Sozialregion Karlsruhe. Ziel: Angebote für Kinder und Jugendliche auch im nahen Umfeld zu erschließen und Verbesserungen für sozial benachteiligte Familien über die Familienkarte hinaus zu erreichen. Bereits jetzt hat die Stadt Rastatt zudem Einzelvereinbarungen mit Einrichtungen wie dem Zoo und dem Naturkundemuseum in Karlsruhe, der Kinder-Musik-Welt Toccarion in Baden-Baden oder dem Freizeit- und Sportzentrum Mehliskopf geschlossen, damit auch zu diesen Angeboten ein Zugang mit den Wertmarken der Rastatter Familienkarte möglich ist. Diese ist in Rastatt einkommensunabhängig und wird einmalig unter der Beigabe von Wertgutscheinen über 15 Euro an alle Rastatter Familien ausgegeben. Die Familienkarte plus zielt darüber hinaus auf die sozial Schwächeren. Die Berechtigten erhalten zusätzlich einmal jährlich je Kind Gutscheine in Höhe von 25 Euro (in einer Stückelung von einem Euro). Da die Karte selbst nicht von der einfachen Familienkarte zu unterscheiden ist, werde nach außen hin in keiner Weise die soziale Herkunft des Kinds offengelegt - damit will man einen möglichen Stigmatisierungseffekt vermeiden. Der Berechtigtenkreis deckt sich mit dem des Landesfamilienpasses. Seit ihrer Einführung am 9. Januar hat die Stadt Rastatt bis Mitte Oktober vergangenen Jahres insgesamt 432 Kinder- und Familienkarten ausgegeben, darunter 311 mit dem Zusatz-Plus. Die damit ausgegebenen Wertmarken summierten sich auf 20 465 Euro. Der Verwaltungsaufwand gestalte sich einfach, zieht die Stadtverwaltung Bilanz: Die Stellen, die die Wertmarken akzeptieren, rechneten diese in regelmäßigen Abständen mit dem Fachbereich ab. In Rastatt zählen dazu neben städtischen Institutionen wie die Stadtbibliothek, Museen oder der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen auch Vereine sowie Unternehmen wie Mercedes-Benz (für Kinderveranstaltungen im Kundencenter) oder das Forum-Kino sowie als Kooperationspartner mehr als ein Dutzend Einzelhändler und Gastronomen, bei denen es Vergünstigungen gibt. www.rastatt.de /Leben/ Bündnis für Familie/Kinder- und Familienkarte

