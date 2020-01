Einsatz für die Seele

Baiersbronn

Begehung nach Feuer zu gefährlich Baiersbronn (dpa) - In der Nacht zu Montag ist in der "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn um 4.30 Uhr erneut Feuer aufgeflammt. "Die Ruine ist einsturzgefährdet. Es ist zu gefährlich", sagte Feuerwehrkommandant Martin Frey. Es seien Teile des Dachs eingestürzt (Foto: Rosar/dpa). » Weitersagen (dpa) - In der Nacht zu Montag ist in der "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn um 4.30 Uhr erneut Feuer aufgeflammt. "Die Ruine ist einsturzgefährdet. Es ist zu gefährlich", sagte Feuerwehrkommandant Martin Frey. Es seien Teile des Dachs eingestürzt (Foto: Rosar/dpa). » - Mehr

Hamburg

"Tschill Out" statt Action Hamburg (dpa) - Til Schweiger hat einen neuen "Tatort" gedreht, seinen sechsten. Wer jetzt wieder wilde Action und viele Leichen erwartet, der wird enttäuscht. Stattdessen gibt es in der neuesten Folge aus Hamburg nur eine einzige Leiche (Foto: Christine Schröder/NDR/dpa). » Weitersagen (dpa) - Til Schweiger hat einen neuen "Tatort" gedreht, seinen sechsten. Wer jetzt wieder wilde Action und viele Leichen erwartet, der wird enttäuscht. Stattdessen gibt es in der neuesten Folge aus Hamburg nur eine einzige Leiche (Foto: Christine Schröder/NDR/dpa). » - Mehr

Bühl

A5: VW-Bus überschlägt sich Bühl (red) - Nach einem schweren Unfall ist die A5 am Sonntagmorgen zwischen Bühl und Baden-Baden gesperrt worden. Laut Polizei war gegen 8.50 Uhr ein VW-Bus von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich danach auf dem Grünstreifen überschlagen (Foto: bema). » Weitersagen (red) - Nach einem schweren Unfall ist die A5 am Sonntagmorgen zwischen Bühl und Baden-Baden gesperrt worden. Laut Polizei war gegen 8.50 Uhr ein VW-Bus von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich danach auf dem Grünstreifen überschlagen (Foto: bema). » - Mehr

Baiersbronn

Brand in der Traube Tonbach Baiersbronn (ml/lsw) - Bei einem Brand auf dem Gelände des Hotels Traube Tonbach ist in der Nacht zum Sonntag das im Altbau gelegene Restaurant "Schwarzwaldstube" komplett zerstört worden. 63 Hotelgäste wurden evakuiert, das Haupthaus ist nicht betroffen (Foto: dpa). » Weitersagen (ml/lsw) - Bei einem Brand auf dem Gelände des Hotels Traube Tonbach ist in der Nacht zum Sonntag das im Altbau gelegene Restaurant "Schwarzwaldstube" komplett zerstört worden. 63 Hotelgäste wurden evakuiert, das Haupthaus ist nicht betroffen (Foto: dpa). » - Mehr