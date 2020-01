Würmersheim wird

Für den Mittelbaden-Cup des Badischen Tagblatts ergab sich am Samstag aus dem Ergebnis eine interessante Konstellation: Der neue Hardtmeister Würmersheim ist als Landesligist für den Miba-Cup am 26. Januar in der Durmersheimer Hardtsporthalle gesetzt. Da der FV Muggensturm vom Ausrichter Würmersheim eine Wildcard für den Hallenhöhepunkt erhalten hat, ist auch der Drittplatzierte des Hardtturniers, der FV Steinmauern, mit dabei. Selbst bei einer Niederlage im kleinen Finale gegen Sulzbach wären die Steinmauerner qualifiziert gewesen, da Sulzbach fußballerisch zu Nordbaden gehört, beim BT-Mittelbaden-Cup also nicht antreten kann.

Sechs Mannschaften waren in der nur mäßig geheizten Bietigheimer Mehrzweckhalle am Samstag angetreten, um den Hardtmeister zu ermitteln: neben den Finalisten Gastgeber FV Germania Bietigheim, der FV Steinmauern, der FV Sulzbach und der FC Phönix Durmersheim. Nach der Vorrunde trafen Muggensturm und Steinmauern im ersten Halbfinale aufeinander. Turniermitfavorit Muggensturm startete furios mit einem Doppelschlag und fertigte die Flößerdörfer mit 8:1 ab. Im zweiten Vorschlussrunden-Match wehrten sich die Kreisliga-C-Vertreter aus Sulzbach tapfer gegen den späteren Turniergewinner. Dennoch unterlagen sie mit 1:2 Toren.

Der dritte Platz des Hardt-Cups wurde direkt im Neun-Meter-Schießen ausgespielt; Steinmauern setzte sich gegen Sulzbach mit 3:1 durch.

Im Endspiel standen sich also der FV Muggensturm und der FV Würmersheim gegenüber - "wie vorauszusehen", so Turnierleiter Manuel Hartmann. In der zweiten von zwölf Minuten ging Muggensturm durch Lukas Wild in Führung, drei Minuten später glich Ruben Müller aus. Muggensturm traf in der neunten Minute durch Philipp Rittmann zum 2:1. Würmersheim gab noch einmal alles und wurde in der zwölften Minute mit dem Ausgleich zum Neun-Meter-Schießen belohnt. Die Muggensturmer Schützen zeigten sich weniger treffsicher und so ist der FV Germania Würmersheim Hardtmeister.

Zum besten Spieler wählten die Trainer den Muggensturmer Alexander Wulf. Mit acht Treffern war der ebenfalls für Muggensturm spielende Georgius Venetidis bester Torschütze, bester Keeper war Benjamin Klenk vom FV Steinmauern.