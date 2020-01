SV 08 gewinnt Mitternachtsturnier

Mannheim

Mannheim

EM-Test für DHB-Team Mannheim (sid) - Wichtiger Test für Bundestrainer Christian Prokop (Foto: dpa), mit Spannung erwartetes Comeback von Torhüter Johannes Bitter: Die DHB-Handballer proben am Samstag gegen Island den Ernstfall. Am Dreikönigstag folgt noch die EM-Generalprobe gegen Österreich.

Kuppenheim

Startschuss für die Ballzauberer Kuppenheim (rap) - Der Ball rollt wieder: Ab Freitag, mit dem Turnier des Fußball-Verbandsligisten Kuppenheim, nimmt der Budenzauber Fahrt auf. Am Samstag geht es bei der Hardtmeisterschaft um das erste Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup, der am 26. Januar stattfindet (Foto: Seiter).

Baden-Baden

Erlesenes Teilnehmerfeld Baden-Baden (red) - Die SG Steinbach/Kappelwindeck lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Franz-Hoffmann-Turnier am Sonntag in die Halle 2 der Südbadischen Sportschule in Steinbach ein. Das Handball-Turnier wartet mit einem erlesenen Teilnehmerfeld auf (Foto: Manz).