'Viel Gutes für die Menschen erreicht'

Gezecht, getanzt, geprügelt Gernsbach (stj) - Wegen eines Vorfalls auf dem Altstadtfest 2018 hat das Amtsgericht am Dienstag einen 27-Jährigen aus Forbach wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt (Foto: av).

Schlechte Sicht an Kreuzung Gaggenau (uj) - Die schlechte Sicht an der Kreuzung Haydnstraße/Sulzbacher Straße/Hans-Thoma-Straße hat zu einem Unfall geführt mit etwa 25 000 Euro Schaden. Ein Beteiligter regt an, einen Spiegel aufzustellen und damit die Sicht in die Sulzbacher Straße zu verbessern (Foto: uj).

Absicherung für zehn Jahre Stuttgart (dpa) - Porsche-Betriebsratschef Werner Weresch fordert eine langfristige Sicherung der Jobs und Standorte im Großraum Stuttgart. Man suche das Gespräch, um Belegschaft und die Standorte Zuffenhausen und Weissach möglichst für die nächsten zehn Jahre abzusichern (Foto: dpa).

Königliche Boten in hilfreicher Mission Bühl (hes) - In Oberbruch sind die Sternsinger vom Pfarrspiel St. Johannes der Täufer Vimbuch unterwegs. Mit Stern(träger) Simon Vogt ziehen Chiara Droll sowie die Zwillingsschwestern Sara und Lena Himmel auf vertrauten Pfaden durch ihr Heimatdorf (Foto: hes).