Gesuchtes Lösungswort:

Sinzheim

Sinzheim

Kartunger Sänger zeigen ihr Potenzial (co) - Beim Jahreskonzert zeigte der MGV Sängerlust Kartung sein stimmliches Potenzial, das angefangen bei den Minisingers (Foto: Hecker-Stock) über drei Generationen reicht. Das Publikum in der ausverkauften Fremersberghalle spendete bei dem Event stehend Applaus.

Baden-Baden

Baden-Baden

Promi-Rummel im Festspielhaus (kie) - Zum ersten Mal werden am heutigen Donnerstag die Bambis in der Kurstadt vergeben. Am Abend werden Stars und Sternchen vor dem Festspielhaus über den Roten Teppich flanieren. Die Onlineredaktion des Badischen Tagblatts berichtet (Fotos: kie/fuv/fk/pr).

Baden-Baden

Baden-Baden

Glamour-Abend rückt näher (kie/ams) - Einen Tag dauert es noch, bis in der Kurstadt die kleinen Rehkitze vergeben werden. Doch bereits am heutigen Mittwoch findet das Charity-Event "Tribute to Bambi" statt. Die Onlineredaktion des Badischen Tagblatts begleitet die Geschehnisse (Foto: Lauser).

Baden-Baden

Baden-Baden

Jugendliche zeigen Interesse (co) - Die Jugend der Kurstadt ist an Politik sichtlich interessiert. Bei der Jugendkonferenz des Jugendforums unter dem Motto "Du bist dran! Deine Meinung ist wichtig" wurden rund 90 Teilnehmer registriert, die engagiert über aktuelle Themen diskutierten (Foto: co).