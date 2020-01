"Katastrophales Jahr" am Oberrhein

Aus dem statistischen Ver gleich geht hervor, dass im Jahr 2018 - neuere Zahlen liegen noch nicht vor - rund 17,15 Millionen Gütertonnen die Iffezheimer Schleuse passiert haben. Das bedeutet ein Rückgang um 23,7 Prozent.

Entsprechend weniger Schiffe musste das WSA im Blick haben. 25 100 Fahrzeuge wurden in Iffezheim gezählt - 13,8 Prozent weniger als im Jahr 2017. Unterm Strich bedeutet das in historischer Perspektive: Das Jahr 2018 markierte ein Rekordtief seit der Inbetriebnahme der Schleuse im Jahr 1977.

Dabei hatte das Jahr 2018 noch vielversprechend begonnen. Doch aufgrund der sinkenden Abflüsse und Wasserstände infolge der anhaltenden Trockenperiode brach das Transportaufkommen ab Juni ein. Auch bei den geschleusten Containern musste die Schifffahrt signifikant Federn lassen. Im Jahr 2018 gingen 151 375 Container mit einer Ladung von rund 2,1 Millionen Tonnen in die Statistik ein. Das entspricht einem Rückgang von 20,5 beziehungsweise 24,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Selbst das eigentlich boomende Kreuzfahrtschiffgewerbe musste unter den niedrigen Wasserständen leiden. 2 384 Fahrgastkabinenschiffe passierten 2018 die Iffezheimer Schleuse - das waren 8,9 Prozent weniger als im Vorjahr. In den Jahren zuvor war die Zahl kontinuierlich angestiegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 zählte man in Iffezheim nur rund 1 600 Kreuzfahrtschiffe. Auf die Entwicklung hatte die Reederei Scenic vor vier Jahren reagiert, als das Unternehmen den Schiffsanleger in Plittersdorf erwarb und so ausbaute, dass auch große Fahrgastschiffe Station machen können. Seit dem 10. Mai 2017 ist der neue Anleger offiziell in Betrieb. Den meisten Besuchern wird ein Abendprogramm im Rastatter Schloss samt kleinem Konzert angeboten. Das Angebot will Scenic in den nächsten Jahren stark ausbauen.

Derweil versucht man beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, dem miserablen Jahr 2018 auch etwas Positives abzugewinnen. Die damaligen Lieferengpässe und die Medienpräsenz hätten der breiten Öffentlichkeit die Bedeutung der Binnenschifffahrt als Verkehrsträger vor Augen geführt.