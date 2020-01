Neuer Anlauf für Willy Brandt

Damit geht die etwas gequält wirkende Debatte in eine neue Runde: Zuletzt hatte die SPD-Fraktion beantragt, die Hindenburgbrücke nach Willy Brandt zu benennen. Im vergangenen September lehnte der Gemeinderat diesen Vorschlag jedoch mit 25:17 Stimmen ab, nachdem das Thema zuvor im April und im Mai von der Tagesordnung genommen worden war.

In der Debatte im Spätjahr deutete sich jedoch an, dass Brandt durchaus an anderer Stelle zu Ehren kommen kann. Als Alternativen vorgeschlagen wurden die obere Kaiserstraße oder der Bahnhofsvorplatz; CDU und Freie Wähler brachten aber auch den künftig neu gestalteten Post-Platz ins Spiel.

Dieser Anregung schließt sich jetzt die Verwaltung an. Sollte der Vorschlag eine Mehrheit finden, würde die Fläche vor dem Postamt jedoch frühestens im Jahr 2022 den neuen Namen tragen. Die Verwaltung will zwar jetzt schon die Sache klären, um unliebsamen Namensdiskussionen aus dem Weg zu gehen. Doch die Umgestaltung des Platzes dürfte nach jetzigem Stand frühestens in den Jahren 2021/2022 über die Bühne gehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung hat die Verwaltung Kosten von 4,9 Millionen Euro veranschlagt. Allein 250 000 Euro wird die umstrittene Versetzung des Gefallenendenkmals kosten, das im Herbst dieses Jahres seinen neuen Standort im Schlosspark finden soll.

Vom Glanz Willy Brandts will übrigens auch die Stadtverwaltung selbst etwas erhaschen: Das derzeitige Postgebäude, das die Stadt gekauft hat, um dort den neuen Fachbereich Gebäudemanagement unterzubringen (wir berichteten), soll die Adresse Willy-Brandt-Platz 1 tragen. Die Filialen von Post und Post-Bank an dieser Stelle firmieren derzeit noch unter Poststraße 14.