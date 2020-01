"Wir beweg(t)en Generationen": RTV-Jubiläum wirft Schatten voraus

Der Verein hat sich über seiner Geschäftsstelle eigens ein neues Büro eingerichtet - ein "Hauptquartier" für die Jubiläumsplanungen, hier laufen die Fäden zusammen. Stichpunkte, Ideen, ein Zeitstrahl und weitere Aufzeichnungen zieren die Tafeln, an denen Geschäftsführer Matthias Reiche und Vereinsreferentin Natalie Brunner im BT-Gespräch über das Projekt informieren; und an einem Schreibtisch nebenan - inmitten von Ordnern, Akten, Computer und Co. - forsten Dieter Sutsch, Norbert Reinhardt und Heidi Falk zu diesem Anlass das umfangreiche RTV-Archiv neu durch - "Schatzgräber", die dabei durchaus noch auf so manch bislang Verborgenes stoßen, wie Reiche betont. Nicht nur vereins-, sondern auch stadtgeschichtlich Spannendes grabe man dabei aus, so Sutsch und Reinhardt. Für die Feierlichkeiten sollen eine historische Präsentation, eine Sonderausgabe des RTV-Magazins und ein Festkalender entstehen.

Früh muss solch ein Jubeljahr angegangen werden; die Ideensammlung dafür hat bereits 2018 begonnen, und hat man den Rahmen gesteckt, wollen Termine geblockt, Veranstaltungshallen reserviert und Mitglieder dafür mobilisiert werden, erläutert der Geschäftsführer; auch Seminare und Workshops zum Thema Vereinsjubiläum wurden bereits besucht. Die Organisatoren wollen 2021 von Januar bis Dezember monatlich "Highlights" sportlicher, geselliger oder festlicher Natur bieten - beginnend am 3. Januar mit einem Neujahrsempfang in der Reithalle über den offiziellen Festakt zum Gründungstag am 29. April bis hin zur großen Jubiläumsfeier mit Show, Musik und Unterhaltung am 9. Oktober in der Badner Halle.

Sportlich holt man unter anderem das Gymwelt-Festival des Badischen Turnerbunds sowie das Kunstturn-Ligafinale nach Rastatt (letzteres aus Kapazitätsgründen in der Sporthalle Niederbühl). Alles in allem will der RTV zeigen, wie er feiern kann.

Viel Mühe stecke man in das Vierfach-Jubiläum - und "einiges an Finanzmittel". Allerdings, so betont der Geschäftsführer, wolle man dafür nicht die Mitgliedsbeiträge angreifen, die den sportlichen Ressourcen vorbehalten bleiben sollen. Vielmehr sollen Sponsoren und Kooperationspartner den Verein durchs Jahr 2021 begleiten. Ansprechpartner hierfür sind Reiche und Brunner. An den einzelnen Jubiläumsprojekten seien indes viele im Verein beteiligt, auch die einzelnen Abteilungen bereiten ihre Jubiläen vor.

"Wir beweg(t)en Generationen" lautet das Motto, das über dem Jubiläumsjahr steht, auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezieht man dies. Im April 1846 gegründet (in einem Lokal im rückwärtigen Teil des Gebäudes, in dem sich heute das Modehaus Adler befindet), nach der Revolution von 1849 verboten, 1876 und 1950 jeweils wiedergegründet, sieht sich der Verein aktuell gut aufgestellt. Knapp 2 000 Mitglieder zählt der RTV (eine Marke, die man bald wieder zu durchbrechen hofft). Sieben Fachsportabteilungen beherbergt der Gesamtverein - Fechten, Handball, Karate, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Volleyball - sowie Gesundheits- und Rehasport. Im Bereich der Bewegungsförderung für Kinder sieht man sich als "Marktführer".

