Neustart für Ristorante "Da Franco"

Ursprünglich wollte der 67-Jährige, der zudem die "Schützenliesel" und das Hotel "Schiff" in Rastatt führt, kürzer treten, hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen. Die Arbeit in der Gastronomie sei auch aufgrund anhaltenden Personalmangels härter geworden, daher sollte das Silvestermenü am 31. Dezember der Schlusspunkt hinter der Geschichte des "Da Franco" sein, das Pagano seit 25 Jahren führt. Nun kommt es anders.

Schon seit 1706 befindet sich an diesem Standort eine Wirtschaft, Sternekoch Rudolf Katzenberger machte diese als "Katzenberger's Adler" bis in die 1980er Jahre zwischenzeitlich weit über die Grenzen Rastatts hinaus zum Begriff für Gourmets. Dass auch das "Da Franco" unter Pagano weithin beliebt ist, wurde dem Gastronomen nach dem Bericht über die anstehende Schließung nochmals deutlich. Zig Menschen, darunter Stammgäste, hätten mit ihm gesprochen, ihm E-Mails geschrieben. Alle hätten ihr Bedauern ausgedrückt beziehungsweise darum gebeten, doch weiterzumachen. "Ich hatte keine Ruhe mehr", lacht der 67-Jährige. Und auch die Gäste des Hotels, das von der Schließung nicht betroffen war, hätten die Entscheidung zum Aus des Ristorante kritisiert. Also hat sich Pagano umstimmen lassen, wie er im BT-Gespräch erzählt.

Und freut sich nun darauf: Mit neuem Team und einem neuen Chefkoch, der aus Sizilien stammt, geht es ab kommendem Dienstag weiter. Allerdings wird das Lokal eine Nummer kleiner als zuvor. Nur noch ein Saal werde geöffnet, die Zahl der Sitzplätze damit auf 40 halbiert. Der zweite Saal steht künftig nur den Hotelgästen beziehungsweise für Feiern oder Firmenveranstaltungen zur Verfügung. Pagano selbst wird ebenfalls wieder im "Da Franco" präsent sein - allerdings, aufgrund der Gesundheit, nicht mehr im selben zeitlichen Umfang wie früher.