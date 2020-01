"Stets in den Dienst des Nächsten gestellt"

Große Anerkennung zollten auch die Anwesenden: Stehend applaudierten sie dem als ehemaliger Realschulrektor, langjähriger CDU-Gemeinde- und Kreisrat weit über Durmersheim hinaus bekannten 76-Jährigen. "Ihr politisches Gefühl und Begabung prägten viele weitreichende Entscheidungen unseres Ortes", betonte Augustin in seiner Laudatio auf den CDU-Politiker, und: "Ihr Leben, Ihre Kraft und Ihre Begabung haben Sie stets der Allgemeinheit zur Verfügung und in den Dienst des Nächsten gestellt." Mit Blumen dankte Augustin auch Doris Kölmel für die "Opfergabe der Familie".

Kölmel hatte 1973 die Junge Union (JU) in Durmersheim mitbegründet, war deren Vorsitzender ebenso wie Durmersheimer CDU-Vorsitzender, Chef des JU-Kreisverbands und 22 Jahre stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender, von 1983 bis 2014 Kreisrat, davon zehn Jahre Fraktionsvorsitzender, und 38 Jahre (1980 bis 2018) im Durmersheimer Gemeinderat aktiv. Zudem war er unter anderem KVV-Aufsichtsratsmitglied und Initiator der S-Bahn-Haltestelle Durmersheim-Nord sowie Gründungsmitglied des Paminazweckverbands. Augustin erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Kölmel bereits vor zehn Jahren den Beschluss eingebracht hatte, eine Rheinüberquerung im Bereich Brücke Wintersdorf/Staustufe Iffezheim im Rahmen des Pamina-Radwegekonzepts zu schaffen, die nun mit einer Machbarkeitsstudie geprüft wird.

"Beispiellos" sei auch Kölmels Engagement als Realschulrektor gewesen, "insbesondere die Einrichtung eines musikalischen Zuges prägt die Schule bis zum heutigen Tag", so Augustin weiter. Zudem engagierte Kölmel sich seit 1976 im Vorstand der Lebenshilfe, unter anderem für den Bau des Schulkindergartens in Rastatt, für den eine 15 000-Euro-Spende aus der "Pfingst-Blumen-Aktion" der JU den Grundstock gelegt habe.

Sichtlich bewegt dankte Hermann Kölmel für "die besondere Ehre" und richtete den Blick dabei auch in die Zukunft. Er freue sich, dass in Durmersheim in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe ein Wohn- und Betreuungsheim für Menschen mit schwerster Behinderung entstehen soll. Damit habe der Gemeinderat "ein weiteres Zeichen für die Offenheit der Gemeinde gesetzt, um auch Menschen, die sich nicht selbst helfen können", eine Heimat zu bieten.