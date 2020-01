Entscheidung über Shuttle-Zukunft steht an

Rastatt

Gratis-Shuttle in die Stadt Rastatt (dm) - In Rastatt, Ötigheim und Steinmauen startet heute ein neuer Service des Gewerbevereins RA³: Wer nach Rastatt will, um dort Einkäufe zu erledigen, kann ein Shuttle bestellen, das ihn gratis von der Haustür zu einem der rund 50 Mitgliedsgeschäfte von RA³ fährt (Foto: dm).

Rastatt

Erfolgreiche Musiknacht Rastatt (fuv) - Abtanzen mit dem Discjockey, Schlager mitsingen oder zum Rock die Faust recken. Bei der Rastatter Musiknacht am Samstagabend war die Bandbreite an Sounds genauso groß wie das Publikum unterschiedlich. Eines verband sie alle: gute Laune und Entdeckermut (Foto: fuv).

Forbach

Seemannslieder bei Seenachtsfest Forbach (rag) - Gelungene Premiere: Der Gausbacher Gesangverein "Freundschaft" und der Angelsportverein Forbach veranstalteten am Steinsee gemeinsam ein Fest. Für die musikalische Umrahmung waren die Sänger zuständig, die Seemannslieder zu Gehör brachten (Foto: Götz).

Rastatt

"Stadt muss sich neu erfinden" Rastatt (dm) - Der Gewerbeverein RA³ besteht seit zehn Jahren. Was hat er in dieser Zeit erreicht, was nicht? Im BT-Interview gibt Vorsitzender Thomas Richers Antworten. Er ist überzeugt: Die Stadt Rastatt müsse sich mutig neu erfinden, um Strahlkraft zu entwickeln (Foto: dm).