Neuer Edeka ab zweitem Halbjahr

Rastatt (dm) - Länger als ursprünglich geplant dauert der Neubau des Edeka-Markts an der Badener Straße im Rastatter Süden. Ursprünglich sollte er im Frühjahr dieses Jahres seine Tore öffnen, nun ist die Fertigstellung für das zweite Halbjahr geplant, wie die Edeka Handelsgesellschaft Südwest auf Nachfrage des BT mitteilte. Der alte Markt, der nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprochen hatte, war dort Ende Juni 2018 geschlossen worden, um vom deutlich größeren Neubau ersetzt zu werden. Doch erst im Folgejahr rückten die Abrissbagger an, die in diesem Zuge auch die Nachbargebäude - das ehemalige Möbelhaus Kühn und das Asia-Restaurant - platt machten, um Platz zu schaffen. 1 400 Quadratmeter Verkaufsfläche und rund 100 Parkplätze entstehen dort nun. Für die Stadt erfüllt die Filiale im Süden eine wichtige Funktion im Standortgefüge der Nahversorgung. Bauherr und Eigentümer ist die Edeka-Grundstücksverwaltungsgesellschaft. Neuer Betreiber wird Jochen Fitterer, teilt das Unternehmen mit. Es ist nach den Filialen in der Kaiserstraße und in der Schloss-Galerie dann der dritte Markt, den der Edeka-Kaufmann in Rastatt führt.