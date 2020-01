Weiteres Gespräch

Baden-Baden

Was passiert mit dem Kolbenacker? Baden-Baden (cn) - Jüngst diskutierten in ihrer Sitzung die Ortschaftsräte im Rebland über die Zukunft des ehemaligen Festgeländes Kolbenacker in Steinbach. Seit rund zwei Jahren ist dort ein großer Geröllhaufen deponiert, und das Areal gammelt vor sich hin (Foto: Nickweiler). » Weitersagen (cn) - Jüngst diskutierten in ihrer Sitzung die Ortschaftsräte im Rebland über die Zukunft des ehemaligen Festgeländes Kolbenacker in Steinbach. Seit rund zwei Jahren ist dort ein großer Geröllhaufen deponiert, und das Areal gammelt vor sich hin (Foto: Nickweiler). » - Mehr

Berlin

Damoklesschwert über der Region Berlin (red) - B undesaußenminister Heiko Maas (SPD) fordert Teheran auf, die Tragödie um den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs weiter aufzuarbeiten. Über der Region schwebe nach wie das Damoklesschwert eines militärischen Konflikts, so Maas (dpa-Foto) im BT-Gespräch. » Weitersagen (red) - B undesaußenminister Heiko Maas (SPD) fordert Teheran auf, die Tragödie um den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs weiter aufzuarbeiten. Über der Region schwebe nach wie das Damoklesschwert eines militärischen Konflikts, so Maas (dpa-Foto) im BT-Gespräch. » - Mehr

Baden-Baden

Ehrenamt gewürdigt Baden-Baden (vgk) - Ortsvorsteher Josef Benz hat beim traditionellen Neujahrsempfang in Ebersteinburg das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger in den Mittelpunkt gestellt und viele Menschen persönlich geehrt. Zudem blickte Benz zurück und voraus (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen (vgk) - Ortsvorsteher Josef Benz hat beim traditionellen Neujahrsempfang in Ebersteinburg das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger in den Mittelpunkt gestellt und viele Menschen persönlich geehrt. Zudem blickte Benz zurück und voraus (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr