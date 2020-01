Bietigheim knackt 6 500er-Marke

Hügelsheim

Rückschlag für ESC Hügelsheim Hügelsheim (red)- Erstmals seit dem vierten Spieltag ist Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim nach der 2:4-Niederlage beim aktuellen Meister aus Bietigheim-Bissingen aus den Playoff-Plätzen gerutscht. Im Kampf um die Playoffs sind die Baden Rhinos nun voll gefordert.

Dubiose Anrufe eines Betrügers Au am Rhein (red) - Richtig reagiert hat ein Ehepaar in Au am Rhein, als es im Verlauf des Donnerstags verdächtige Anrufe eines vermeintlichen Mitarbeiters einer Softwarefirma erhielt. Weil sie die Gespräche rechtzeitig beendeten, entstand den Eheleuten kein Schaden (Symbolfoto: dpa).