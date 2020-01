Neuer Penny-Markt eröffnet am 6. Februar

Letzter Verkaufstag im bisherigen Ötigheimer Penny-Markt in der Industriestraße ist der 1. Februar, erklärt Anne Behrendt von der Penny-Regionsleitung Südwest auf BT-Anfrage. Dann werde in den weniger als einen Kilometer entfernten neuen Markt umgezogen - alle Mitarbeiter werden dort weiterbeschäftigt, so die Auskunft. "Die Ausstattung ist selbstverständlich neu", der Markt werde entsprechend dem neuen Verkaufskonzept von Penny gestaltet, das kleine Inseln statt der "starren Regalierung" vorsieht, so Behrendt weiter. Von einer offenen Architektur mit Markthallencharakter war im Vorfeld die Rede. Auch die Bäckerei Hatz und die Metzgerei Seeger, die jeweils mit Filialen in den neuen Discounter ziehen werden, wollen laut Behrendt am 6. Februar eröffnen. Damit wird in Ötigheim dann eine Lücke in der Nahversorgung geschlossen: Es gibt wieder eine Metzgereifiliale am Ort.

Dafür endet die Edeka-Zeit im Telldorf: Am 29. Februar wird der Fitterer-Markt in der Gemeinde endgültig schließen, in dem das angebotene Sortiment bereits merklich ausgedünnt wird. Die Mitarbeiter würden auf die drei anderen Märkte verteilt, "keiner verliert seinen Arbeitsplatz", betont Bezirksleiter Andreas Lorenz.

Dafür soll in Bietigheim die Verkaufsfläche von Edeka Fitterer um rund 300 Quadratmeter aufgestockt werden. Und in Ötigheim darf ein Aldi-Discounter mit maximal 1 200 Quadratmetern Verkaufsfläche gebaut werden, und zwar auf dem Grundstück des jetzigen Edeka.

Um die Vorhaben zu ermöglichen, betrachten sich die Gemeinden Bietigheim und Ötigheim als ein gemeinsames Einzugsgebiet und teilen sich die Aufgaben zur Sicherung der Grundversorgung. Das jeden falls war 2018 in einem raumordnerischen Vertrag zwischen den beiden Gemeinden und dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein vereinbart worden (das BT berichtete). Auf diese Weise war auch die Ansiedlung des dm-Drogeriemarkts in Bietigheim möglich geworden. Die Erweiterung der Bietigheimer Filiale sei noch in der Planungsphase, erklärt Lorenz dazu, es gebe noch keinen Bautermin - allerdings wolle man die Erweiterung im Lauf des Jahres umsetzen.

Eine große Unbekannte bleibt weiterhin, was konkret Aldi Süd in Ötigheim plant und wann man dort im Aldi einkaufen kann. Das Unternehmen will sich am Standort des jetzigen Edeka ansiedeln, der das Gebäude laut Lorenz gemietet hatte. Ob Aldi auch Pächter im jetzigen Gebäude wird, ob erweitert oder neu gebaut wird? "Aktuell befinden wir uns noch in der Planungsphase", lautet die Antwort auf eine entsprechende BT-Anfrage aus der Pressestelle von Aldi Süd.