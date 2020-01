Verein sieht keine Perspektive

Karlsruhe

KSC holt Gondorf aus Freiburg Karlsruhe (lsw) - Der KSC leiht Jerôme Gondorf vom SC Freiburg zunächst bis Saisonende aus. Eine längere Verpflichtung ist möglich. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Zuvor war mitgeteilt worden, dass KSC-Angreifer Marvin Pourié den Verein verlassen will (Foto: ges).

Rastatt

Shuttle-Zukunft im Blickpunkt Rastatt (dm) - Es ist ein Projekt, das seinesgleichen sucht: Das Pkw-Shuttle, das im Auftrag von RA³ Kunden auf Abruf gratis zum Einkaufen ins Herz der Barockstadt fährt. Jetzt, vor Ablauf der Pilotphase, steht die Entscheidung an, ob und wie es mit dem Angebot weitergeht (Foto: dm).

Sinzheim

Kartunger werden 55 Jahre Sinzheim (ahu) - In dieser Kampagne feiert der Kartunger Narrenclub (KNC) sein 55-jähriges Bestehen. Die Seeräuber können nun mehr als 500 Mitglieder im Verein zählen. Als erster großer Programmpunkt in diesem Jahr steht der Jubiläumsempfang am 18. Januar an (Foto: KNC-Archiv).

Bühl

Ekel Alfred erklärt die Welt Bühl (jo) - Wolfram Fuchs von der Kammeroper Köln hat vier Episoden der WDR-Satire "Ein Herz und eine Seele" für die Theaterbühne inszeniert, zwei davon gab es am Montagabend im Bürgerhaus Neuer Markt zu erleben, das mit mehr als 500 Besuchern nahezu voll besetzt war (Foto: jo).