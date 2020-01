"Zustand ist nicht länger tragbar" Rastatt (dm) - Es ist die älteste noch existierende Bäckerei in der Barockstadt: Die Bäckerei/Konditorei Späth in der Kapellenstraße 12. Seit 107 Jahren residiert sie an dieser Adresse. Keine Flaniermeile, keine Fußgängerzone, reine Durchfahrtsstraße. Seit langem schon richtet man daher ein Standbein auf Durchfahrts- und "schnelle" Kundschaft aus; das funktioniert indes nur, wenn diese direkt am Geschäft auch mal kurz ein Auto abstellen kann. Insbesondere Pendler und Frühschichtler, die auf dem Weg zur Arbeit Frühstück holen, oder Kunden, die sonntags Kuchen und Torten in Empfang nehmen. Seit nun schon mehr als zwei Jahren wird ihnen dies jedoch erschwert. (dm) - Es ist die älteste noch existierende Bäckerei in der Barockstadt: Die Bäckerei/Konditorei Späth in der Kapellenstraße 12. Seit 107 Jahren residiert sie an dieser Adresse. Keine Flaniermeile, keine Fußgängerzone, reine Durchfahrtsstraße. Seit langem schon richtet man daher ein Standbein auf Durchfahrts- und "schnelle" Kundschaft aus; das funktioniert indes nur, wenn diese direkt am Geschäft auch mal kurz ein Auto abstellen kann. Insbesondere Pendler und Frühschichtler, die auf dem Weg zur Arbeit Frühstück holen, oder Kunden, die sonntags Kuchen und Torten in Empfang nehmen. Seit nun schon mehr als zwei Jahren wird ihnen dies jedoch erschwert. Zu dieser Zeit nämlich veränderte die Stadtverwaltung im Zuge des Umbaus der oberen Kaiserstraße auch die Verhältnisse in der Kapellenstraße. Seither gilt zwischen Badener Brücke und Einmündung Herrenstraße auf beiden Straßenseiten absolutes Halteverbot für Autos. Nicht einmal für kurze Erledigungen ist es gestattet, irgendwo in diesem Abschnitt seinen Pkw abzustellen. Die Straßenseite, auf der sich das Geschäft befindet, ist eine einzige, lange Mehrfach-Bushaltestelle, auf der anderen Seite wurden eine baubedingte Ersatzhaltestelle und ein neuer Fahrradstreifen geschaffen. Und das bekommt der Betrieb deutlich zu spüren, wie die Betreiber Gerhard und Jutta Späth nun dem BT geschildert haben. Das Problem: Wo einst Kurzhalte möglich beziehungsweise toleriert worden waren, herrscht aufgrund der veränderten Gegebenheiten seit rund zwei Jahren Knöllchen-Alarm. Und das vergrault Kunden, führt zu Ärger und Umsatzeinbußen. Wenn jemand auf dem Weg zur Arbeit bei Späths Brötchen oder Brezel kaufen will, dann parkt er nicht in der Badner Halle oder in der Kaiserstraße und läuft dann zum Geschäft, wissen die Betreiber aus Erfahrung. Und wenn sonntagsfrüh jemand Torten holt, auch nicht. Zumal darunter auch Unternehmens-Kunden seien, die paketeweise Kuchen kaufen. Wenn jemand zehn Torten holt, dann müsse der eben vor der Tür stehen, das sei nicht anders machbar. Wenn jemand eine Hochzeitstorte bestellt hat, "die so groß ist wie ein Tisch", eben auch. Wegen der dabei verhängten Strafzettel kämen nun einige Kunden - die auch aus Baden-Baden, Gaggenau oder Karlsruhe anfahren - nicht mehr. Das sei schon so weit gegangen, "dass wir einzelnen großen Kunden den Strafzettel selbst bezahlt haben", sagt Gerhard Späth. Besonders ärgerte ihn, als eines samstagsmorgens gegen halb sechs Uhr - die Bäckerei öffnet bereits um 4.30 Uhr - der Gemeindevollzugsdienst mit zwei Personen auftauchte und aufschrieb, wie er erzählt. Eine Zeit, zu der im Übrigen noch gar keine Busse fahren. .. Dass die Haltestelle so lang sein muss, dass zur Not drei Busse hintereinander dort Platz haben, halten die Späths aufgrund ihrer Erfahrungen ohnehin für überdimensioniert ("wir haben noch nie gesehen, dass das nötig wäre"). Auf Dauer sei der Zustand nicht tragbar. "Wir wollen doch nur, dass unser Geschäft ohne den ständigen Ärger drumherum laufen kann." Und da sei man eben auf den Durchgangsverkehr angewiesen. Hilfe oder gar eine Lösung habe die Stadtverwaltung - obwohl mehrfach darauf angesprochen - bislang nicht bieten können. Nun aber kommt offenbar Bewegung in die Sache, nachdem das BT Nachfragen gestellt hat. Der neue Wirtschaftsförderer Torsten von Appen kam zum Gespräch zu Späths, und die Bauverwaltung sei im Moment dabei, einen neuen Plan zu erstellen, so die städtische Pressestelle; dabei werde geschaut, welche Freiräume es für eventuelle Halteplätze in der Kapellenstraße gäbe. Zwar habe es auch früher nur auf der anderen Straßenseite Parkplätze gegeben, doch sei damals toleriert worden, wenn Kunden der Bäckerei auf deren Seite ab dem Firmenschild in Richtung Badner Halle kurz ihr Auto abstellten, wie man einräumt. "Wir versuchen, eine pragmatische Lösung zu finden", heißt es nun aus dem Rathaus.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben